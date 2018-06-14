Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу "Газпрома"

14 июня, 2018, 14:59

Апелляционный суд шведского округа Свеа при рассмотрении жалобы российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража в делах с "Нафтогазом" приостановил процедуру его выполнения

Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза", сообщает "РБК-Украина".

Это решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены.

Впрочем, оно не отменяет решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать возврата $2,1 млрд, которые уже были зачислены в качестве компенсации "Нафтогазу".

В НАК отметили, что суд принял это решение без вызова представителей украинской стороны и, соответственно, без учета объяснений и аргументов, которые компания могла бы предоставить.

Более того, суд не уведомил украинскую сторону о наличии такого ходатайства "Газпрома" и о рассмотрении данного вопроса. Впрочем, в компании говорят, что приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража является временным.