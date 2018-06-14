Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу "Газпрома"
Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза", сообщает "РБК-Украина".
Это решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены.
Впрочем, оно не отменяет решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать возврата $2,1 млрд, которые уже были зачислены в качестве компенсации "Нафтогазу".
В НАК отметили, что суд принял это решение без вызова представителей украинской стороны и, соответственно, без учета объяснений и аргументов, которые компания могла бы предоставить.
Более того, суд не уведомил украинскую сторону о наличии такого ходатайства "Газпрома" и о рассмотрении данного вопроса. Впрочем, в компании говорят, что приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража является временным.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита.
- Правления "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
- 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
- 5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.
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