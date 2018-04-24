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В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита


фото: Ideologs
Заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания готова к переговорам с Украиной относительно нового контракта на транзит газа

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Относительно нового соглашения, - я подчеркиваю, не продолжение старого, а заключение нового договора на транзит территорией Украины, - мы готовы к переговорам", - сказал Медведев.

При этом чиновник отметил, что споры с украинской НАК "Нафтогаз Украины" в международных судах не будут мешать таким подвижкам.

"В отношении арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", - добавил Медведев.

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