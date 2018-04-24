В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита
24 апреля, 2018, 14:46
Заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания готова к переговорам с Украиной относительно нового контракта на транзит газа
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Относительно нового соглашения, - я подчеркиваю, не продолжение старого, а заключение нового договора на транзит территорией Украины, - мы готовы к переговорам", - сказал Медведев.
При этом чиновник отметил, что споры с украинской НАК "Нафтогаз Украины" в международных судах не будут мешать таким подвижкам.
"В отношении арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", - добавил Медведев.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении соглашений.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь газ согласован.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" в судах будет требовать ареста активов "Газпрома" в Европе.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть