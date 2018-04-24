В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита

24 апреля, 2018, 14:46

Заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания готова к переговорам с Украиной относительно нового контракта на транзит газа

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Относительно нового соглашения, - я подчеркиваю, не продолжение старого, а заключение нового договора на транзит территорией Украины, - мы готовы к переговорам", - сказал Медведев.

При этом чиновник отметил, что споры с украинской НАК "Нафтогаз Украины" в международных судах не будут мешать таким подвижкам.

"В отношении арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", - добавил Медведев.