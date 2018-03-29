В Минюсте рассказали, как будут взымать штраф с российского "Газпрома"
29 марта, 2018, 15:27
Принудительно взыскать с российского оператора "Газпром" штраф, наложенный по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, можно путем ареста зарубежных активов компании
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".
"Уверен, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и будет полностью взыскана в ближайшее время. Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" - это активы, имущество, которое у "Газпрома" есть по всему миру", - сказал глава Минюста.
По словам Петренко, украинский Минюст ведет активную работу по аресту и взысканию этих активов, а попытки российской стороны игнорировать решение суда не увенчаются успехом.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже уплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочную поставку газа в Украину.
- "Газпром" не прекратил транзит газа через Украину несмотря на заявление о расторжении соглашений.
- Украина более чем 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польши заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
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