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В Минюсте рассказали, как будут взымать штраф с российского "Газпрома"


фото: kmu.gov.ua
Принудительно взыскать с российского оператора "Газпром" штраф, наложенный по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, можно путем ареста зарубежных активов компании

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и будет полностью взыскана в ближайшее время. Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" - это активы, имущество, которое у "Газпрома" есть по всему миру", - сказал глава Минюста.

По словам Петренко, украинский Минюст ведет активную работу по аресту и взысканию этих активов, а попытки российской стороны игнорировать решение суда не увенчаются успехом.

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