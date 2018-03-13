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В "Газпроме" заявили, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года

Процесс расторжения контрактов российского "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" потребует 1,5-2 лет

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече у премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает "РБК-Украина".

"Процедура расторжения контрактов не очень быстрая. Пожалуй, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал Миллер.

Российский чиновник также отметил, что в настоящее время нет никаких рисков для транзита газа в Европу через территорию Украины.

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