В "Газпроме" заявили, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года
13 марта, 2018, 17:44
Процесс расторжения контрактов российского "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" потребует 1,5-2 лет
Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече у премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает "РБК-Украина".
"Процедура расторжения контрактов не очень быстрая. Пожалуй, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал Миллер.
Российский чиновник также отметил, что в настоящее время нет никаких рисков для транзита газа в Европу через территорию Украины.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже проплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" не прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
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