 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ким Чен Ын написал письмо Путину


фото: tass
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое во время встречи передал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Эн Нам

Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По его словам, это может быть отдельный визит или встреча в рамках Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке.

Путин также отметил, что "высоко оценивает" результаты встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

14 июня, 2018 четверг

13 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать