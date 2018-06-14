Ким Чен Ын написал письмо Путину

14 июня, 2018, 17:57

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое во время встречи передал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Эн Нам

Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По его словам, это может быть отдельный визит или встреча в рамках Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке.

Путин также отметил, что "высоко оценивает" результаты встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.