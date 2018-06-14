Ким Чен Ын написал письмо Путину
14 июня, 2018, 17:57
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое во время встречи передал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Эн Нам
Об этом сообщает ТАСС.
Во время встречи Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По его словам, это может быть отдельный визит или встреча в рамках Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке.
Путин также отметил, что "высоко оценивает" результаты встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по результатам их саммита в Сингапуре.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-