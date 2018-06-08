В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

8 июня, 2018, 20:35

В Зоне отчуждения ЧАЭС снова загорелась сухая трава, пожар распространился на 1 га

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

8 июня в 13 часов в Зоне отчуждения вблизи с.Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. В течение часа пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 спасателей. Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений.

"Любая угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", - говорится в сообщении.