В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар
8 июня, 2018, 20:35
В Зоне отчуждения ЧАЭС снова загорелась сухая трава, пожар распространился на 1 га
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
8 июня в 13 часов в Зоне отчуждения вблизи с.Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. В течение часа пожар локализован на площади 0,8 га.
К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 спасателей. Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений.
"Любая угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", - говорится в сообщении.
- 5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того же дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны.
- Утром 6 июня в зоне отчуждения продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.
- По состоянию на 13.00 6 июня спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров.
- 7 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в лесном массиве в Чернобыльской зоне отчуждения.
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