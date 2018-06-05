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Спасатели рассказали подробности о пожаре в Чернобыльской зоне

По состоянию на вечер 5 июня угрозы распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны нет

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га. На месте продолжают работать наземные подразделения, привлечение авиации в ночное время прекращено.

В отдельных лесных кварталах зафиксирован повышенный радиационный фон, что затрудняет процесс тушения огня.

В Киеве и Чернобыле радиационный фон находится в пределах нормы. В Киеве он составляет 11-12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль - 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Согласно прогнозу спасателей, пожар удастся локализовать завтра в первой половине дня. Ветер на месте пожара юго-восточный 3 м/с, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

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