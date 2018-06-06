6 июня, 2018, 11:15

Спасатели продолжают ликвидацию пожара сухой травы в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 10:30 утра в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.

Сейчас ситуация контролируемая: открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

"К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ДСНС 22 ед. тех. и 130 чел. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 37 сбросов (170 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 16 сбросов воды (128 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 21 сброс воды (42 тонны) ", - подытожили в ГСЧС.

Сейчас радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 га.