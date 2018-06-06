Пожар в Чернобыле локализовали до 3 гектаров, тушение продолжается
Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает пресс-центр МВД.
Он отметил, что площадь пожара уже удалось уменьшить с 12 до 3 гектаров. Впрочем, спасатели до сих пор продолжают тушить огонь.
Открытого горения на месте происшествия нет, наблюдается тление травы, деревьев и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава.
"Превышений допустимых норм радиации не зафиксировано. В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / ч, безопасный уровень - до 30 мкР / ч. В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР / ч, безопасный уровень - до 50 мкР / ч. На промышленном площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч, безопасный уровень - до 140 мкР / ч ", - отметил Чечеткин.
- 5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 га.
- Утром 6 июня во зоне отчуждения продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.
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