Пожар в Чернобыле локализовали до 3 гектаров, тушение продолжается

6 июня, 2018, 13:01

Спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров

Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает пресс-центр МВД.

Он отметил, что площадь пожара уже удалось уменьшить с 12 до 3 гектаров. Впрочем, спасатели до сих пор продолжают тушить огонь.

Открытого горения на месте происшествия нет, наблюдается тление травы, деревьев и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава.

"Превышений допустимых норм радиации не зафиксировано. В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / ч, безопасный уровень - до 30 мкР / ч. В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР / ч, безопасный уровень - до 50 мкР / ч. На промышленном площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч, безопасный уровень - до 140 мкР / ч ", - отметил Чечеткин.