В Чернобыльской зоне горит 10 га леса и сухой травы

5 июня, 2018, 18:08

В Зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, затем огонь распространился и на местные леса

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га”, - говорится в повідомлянні.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, в том числе авиация ГСЧС (два самолета АН-32П и вертолет Ми-8).

Самолеты совершили 10 сбросов (41,5 тонн воды), а вертолеты Ми-8 осуществили 7 сбросов воды (17,5 тонн).

Тем временем ГСЧС сообщает о безопасном уровне радиационного фона в городе Киеве и Чернобыле (10 микрорентген и 24.1 микрорентген в час соответственно).

Напомним, 28 мая начался лесной пожар на Херсонщине. Пламя тогда охватило более 100 га леса.

29 мая сообщалось, что борьба с огнем продолжается. Пожарные пытались ликвидировать 130 га низового пожара, а верховой не фиксировали.

30 мая сообщалось, что в Херсонской области уже третий день горит лес, на сегодня площадь возгорания составляет около 580 га.