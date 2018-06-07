Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне

7 июня, 2018, 20:21

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в лесном массиве в Чернобыльской зоне отчуждения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,

По состоянию на 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован. К тушению было привлечено 25 единиц техники и 138 человек.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

в городе Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

в городе Чернобыле радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны.

Утром 6 июня в зоне отчуждения продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.

По состоянию на 13.00 6 июня спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров.