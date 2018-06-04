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Голодание Сенцова: украинцу делают внутривенные инъекции


фото: theins
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня голодовка продолжается. Он так же находится под наблюдением медицинских работников. Пока что его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - подчеркнул собеседник издания.

По его словам, Сенцову предоставляют услуги по поддерживающей терапии - ему делают внутривенные инъекции.

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