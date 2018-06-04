Голодание Сенцова: украинцу делают внутривенные инъекции
4 июня, 2018, 12:57
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "Интерфакс-Украина".
"На сегодня голодовка продолжается. Он так же находится под наблюдением медицинских работников. Пока что его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - подчеркнул собеседник издания.
По его словам, Сенцову предоставляют услуги по поддерживающей терапии - ему делают внутривенные инъекции.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Александр Кольченко заявил о готовности к голодовке и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- Телеканал "Эспрессо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Впоследствии политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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