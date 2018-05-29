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Голодание Сенцова: украинцу начали оказывать поддерживающую терапию


фото: REURERS
Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных-украинцев, согласился на поддерживающую терапию

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Осужденный Сенцов О. Г., который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О. Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - говорится в сообщении.

В пенитенциарном учреждении утверждают, что за время голодовки ухудшение общее состояния здоровья режиссера не зарегистрировано, в понедельник, 28 мая, он чувствовал себя удовлетворительно.

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