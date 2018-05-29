Голодание Сенцова: украинцу начали оказывать поддерживающую терапию
29 мая, 2018, 12:00
Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных-украинцев, согласился на поддерживающую терапию
Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе.
"Осужденный Сенцов О. Г., который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О. Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - говорится в сообщении.
В пенитенциарном учреждении утверждают, что за время голодовки ухудшение общее состояния здоровья режиссера не зарегистрировано, в понедельник, 28 мая, он чувствовал себя удовлетворительно.
- Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Незаконно заключенная в России украинец Александр Кольченко также готов к голоданию и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Российский Кіносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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