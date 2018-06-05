Сенцов написал письмо лидерам G7

5 июня, 2018, 19:09

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме уже 23-й день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки"

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на копию письма, полученную от сестры политзаключенного Натальи Каплан.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще много предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!", - говорится в тексте обращения.