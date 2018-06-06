Сенцов попросил "людей на воле" не голодать, - адвокат
6 июня, 2018, 15:58
Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов просит людей, находящихся "на свободе", не голодать в его поддержку
Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Динзе в Facebook.
"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, потому что у них есть много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка”, - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченка.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
- Сенцов, голодающий в российской тюрьме уже 23-й день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".
- 6 июня стало известно, что Сенцов после трехнедельного голодания уже находится на грани и его состояние стремительно ухудшается.
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