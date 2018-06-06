Сенцов попросил "людей на воле" не голодать, - адвокат

6 июня, 2018, 15:58

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов просит людей, находящихся "на свободе", не голодать в его поддержку

Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Динзе в Facebook.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, потому что у них есть много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка”, - говорится в сообщении.