Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова
31 мая, 2018, 13:25
Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщил в Facebook руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Кольченка Андрея Лепехина.
"Александр Кольченко объявил голодовку солидарности с Олегом Сенцовим в колонии Челябинска. Об этом сообщил его адвокат Андрей Лепехин, который только что вышел со встречи с ним. Кольченко написал заявление на имя начальника колонии. Требование одно: освободить Сенцова", - написал Чиков.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Александр Кольченко заявил о готовности к голодовке и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Российский Кіносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
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