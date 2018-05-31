Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова

31 мая, 2018, 13:25

Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщил в Facebook руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Кольченка Андрея Лепехина.

"Александр Кольченко объявил голодовку солидарности с Олегом Сенцовим в колонии Челябинска. Об этом сообщил его адвокат Андрей Лепехин, который только что вышел со встречи с ним. Кольченко написал заявление на имя начальника колонии. Требование одно: освободить Сенцова", - написал Чиков.