Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями, - мать политзаключенного

1 июня, 2018, 07:25

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять российское гражданство

Об этом рассказала мать заключенного Лариса Кольченко, передает "Радио Свобода".

Кроме того, ее сына шантажируют родителями, которые остались в оккупированном Крыму.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала Лариса Кольченко.

По мнению женщины, в России рассчитывают, что когда Кольченко примет российское гражданство, Украина не сможет повлиять на его освобождение.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейску (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.