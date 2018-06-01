Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями, - мать политзаключенного
Об этом рассказала мать заключенного Лариса Кольченко, передает "Радио Свобода".
Кроме того, ее сына шантажируют родителями, которые остались в оккупированном Крыму.
"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала Лариса Кольченко.
По мнению женщины, в России рассчитывают, что когда Кольченко примет российское гражданство, Украина не сможет повлиять на его освобождение.
Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейску (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию, из-за недопуска украинских консулов к политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко.
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