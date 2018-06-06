Состояние Сенцова стремительно ухудшается, возможно принудительное кормление, - адвокат

6 июня, 2018, 12:26

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов после трехнедельной голодовки уже находится на грани и его состояние стремительно ухудшается

Об этом сообщил адвокат режиссера Ольга Динзе, которая представляла его интересы на стадии судебного процесса в России, передает Униан.

Она сообщила, что сейчас рядом с Сенцовим находится его адвокат Дмитрий Динзе.

"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Как пояснил адвокат Дмитрий Динзе, Сенцов сейчас находится на грани, его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданской больнице, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали - состояние здоровья ухудшается из-за голодовки", - заявляет Ольга Динзе.

По ее словам, если состояние здоровья Сенцова и дальше будет ухудшаться, скорее всего, врачи примут решение о его принудительное кормление, "поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии".