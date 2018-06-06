Состояние Сенцова стремительно ухудшается, возможно принудительное кормление, - адвокат
Об этом сообщил адвокат режиссера Ольга Динзе, которая представляла его интересы на стадии судебного процесса в России, передает Униан.
Она сообщила, что сейчас рядом с Сенцовим находится его адвокат Дмитрий Динзе.
"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Как пояснил адвокат Дмитрий Динзе, Сенцов сейчас находится на грани, его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданской больнице, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали - состояние здоровья ухудшается из-за голодовки", - заявляет Ольга Динзе.
По ее словам, если состояние здоровья Сенцова и дальше будет ухудшаться, скорее всего, врачи примут решение о его принудительное кормление, "поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии".
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Эспрессо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченка заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
- Сенцов, который голодает в российской тюрьме уже 23-й день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".
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