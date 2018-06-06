Профильный комитет Рады одобрил представление об увольнении министра финансов Данилюка, - нардеп
Об этом сообщил депутат от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик, передает “Интерфакс-Украина”.
"Согласовали его отставку большинством голосов. Было представление премьера на увольнение, его одобрили", - рассказал Скорик.
Отмечается, что сам министр финансов на заседании не присутствовал. Нардепы предполагают, что вопрос отставки главы Минфина Верховная Рада может рассмотреть уже в четверг, 7 июня.
По информации руководителя Офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде Виктора Мазярчука, Данилюк был приглашен на заседание комитета, но не явился.
"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка. На комитет он был приглашен. Представителей Минфина на заседании не было. Если бы присутствовал думаю дискуссия была бы жаркая и возможно решение не принято", - написал Мазярчук на своей странице в Facebook.
- 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк ушел из зала заседания.
- Впоследствии Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.
- 31 мая глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента. В тот же деньГройсман заявил, что Данилюк извинился за письмо послам G7.
- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. Теперь за отставку министра должен проголосовать украинский парламент.
- Сам же министр требует, чтобы ему дали слово в Верховной Раде перед голосованием за его отставку.
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