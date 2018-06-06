Профильный комитет Рады одобрил представление об увольнении министра финансов Данилюка, - нардеп

6 июня, 2018, 20:40

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении министра финансов Украины Александра Данилюка

Об этом сообщил депутат от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик, передает “Интерфакс-Украина”.

"Согласовали его отставку большинством голосов. Было представление премьера на увольнение, его одобрили", - рассказал Скорик.

Отмечается, что сам министр финансов на заседании не присутствовал. Нардепы предполагают, что вопрос отставки главы Минфина Верховная Рада может рассмотреть уже в четверг, 7 июня.

По информации руководителя Офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде Виктора Мазярчука, Данилюк был приглашен на заседание комитета, но не явился.

"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка. На комитет он был приглашен. Представителей Минфина на заседании не было. Если бы присутствовал думаю дискуссия была бы жаркая и возможно решение не принято", - написал Мазярчук на своей странице в Facebook.