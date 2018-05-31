Гройсман заявил, что Данилюк извинился за письмо послам G7

31 мая, 2018, 23:12

Владимир Гройсман заявил, что министр финансов Александр Данилюк извинился за письмо послам G7, в котором он написал о причинах разногласий с премьер-министром

Об этом сообщил глава Кабмина в интервью "112.ua".

"Мы с коллегами после заседания правительства, с коллегами-министрами, в присутствии министра Данилюка, обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданно эмоциональной. Он извинился за это письмо, сказал о том, что да, он признает, что это его ошибка, что он неправильно сделал. Но тем не менее, знаете, это уже письмо было не от Данилюка, который написал Европейской комиссии, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине", - сказал он.

Министр финансов Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.

23 мая на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.