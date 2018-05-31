Данилюк поссорился с Гройсманом и пожаловался на конфликт в G7, - СМИ

31 мая, 2018, 11:40

Министр финансов Александр Данилюк написал письмо представителям G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Об этом пишет издание ", в распоряжении которого есть это письмо.

Сначала министр описывает, как между ним и главой правительства возник спор из-за нежелания Гройсмана назначить заместителем Данилюка Яну Бугримову.

Данилюк говорит, что уже два года работает без заместителя, а президент Петр Порошенко тем временем пытался назначить человека, которого "лоббировали Кононенко и Южанина - сначала это был Уманский, позже Воробей". Министр финансов его кандидатуры все это время не согласовывал.

Чиновник также отмечает, что действующая власть мешала реформированию Государственной фискальной службы.

"Он (Гройсман) также заблокировал назначение постоянного председателя ГФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности председателя очень близок и лояльный к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом", - пишет Данилюк в представленном письме.

Данилюк добавил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Напомним, по данным СМИ, 23 мая Кабинет Министров на закрытом заседании проголосовал за переподчинение себе напрямую Государственной фискальной службы (ГФС) в обход Министерства финансов. Решение было принято тогда, когда после спора с Гройсманом заседания покинул министр Данилюк.