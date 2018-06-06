Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка

6 июня, 2018, 12:43

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

Премьер пояснил, что после спровоцированного Данилюком конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим его пребыванием в должности.

По его словам, распространение искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с Евросоюзом могло поставить под угрозу их результаты.

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - подчеркнул Гройсман.

Ранее Алесандр Данилюк заявил, что самостоятельно в отставку не уйдет. "Если премьер хочет - пусть сам меня увольняет", - сказал министр.

За отставку министра финансов должна проголосовать Верховная Рада Украины.