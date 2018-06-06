Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка
Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.
Премьер пояснил, что после спровоцированного Данилюком конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим его пребыванием в должности.
По его словам, распространение искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с Евросоюзом могло поставить под угрозу их результаты.
"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - подчеркнул Гройсман.
Ранее Алесандр Данилюк заявил, что самостоятельно в отставку не уйдет. "Если премьер хочет - пусть сам меня увольняет", - сказал министр.
За отставку министра финансов должна проголосовать Верховная Рада Украины.
- Напомним, накануне Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.
- До этого, 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.
- 31 мая глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента. Тогоже дня Гройсман заявил, что Данилюк извинился за письма послам G7.
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