Данилюк назвал незаконным решение о переподчинении ГФС Кабмину
Об этом повидомляее "Интерфакс-Украина".
"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не соответствует системе общего государственного управления", - заявил министр.
Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сферах, а соответствующий орган, реализующий эту политику - ГФС - находится в координации министерства. Он отметил, что министерство так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.
"Переподчинение - этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках - это неправильно, и мы должны в первую очередь думать о государственных интересах и думать о государстве ", - сказал министр финансов.
По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.
"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", - отметил Данилюк.
- Недавно СМИ узнали, что 23 мая Кабинет Министров Украины на закрытом заседании проголосовал за переподчинение себе напрямую Государственной фискальной службы (ГФС) в обход Министерства финансов.
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