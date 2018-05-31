Данилюк назвал незаконным решение о переподчинении ГФС Кабмину

31 мая, 2018, 17:35

Глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета Министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента и является незаконным

Об этом повидомляее "Интерфакс-Украина".

"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не соответствует системе общего государственного управления", - заявил министр.

Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сферах, а соответствующий орган, реализующий эту политику - ГФС - находится в координации министерства. Он отметил, что министерство так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

"Переподчинение - этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках - это неправильно, и мы должны в первую очередь думать о государственных интересах и думать о государстве ", - сказал министр финансов.

По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", - отметил Данилюк.