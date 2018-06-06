Или уйду, или стану соучастником раздачи "гречки": Данилюк требует слова в Раде
Об этом глава Министерства финансов написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в течение года на него оказывается колоссальное давление, в частности от него требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".
"В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка". Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - подчеркнул Данилюк.
По словам министра, он требует жесткого соблюдения регламента: чтобы ему предоставили слово с трибуны парламента перед голосованием за его увольнение.
Отметим, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. Теперь за отставку министра должен проголосовать украинский парламент.
- Напомним, накануне Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.
- До этого, 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.
- 31 мая глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента. Тогоже дня Гройсман заявил, что Данилюк извинился за письма послам G7.
Читайте также
-
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
Читайте также
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью