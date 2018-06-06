Или уйду, или стану соучастником раздачи "гречки": Данилюк требует слова в Раде

6 июня, 2018, 14:53

Министр финансов Александр Данилюк требует, чтобы ему дали слово в Верховной Раде перед голосованием за его отставку

Об этом глава Министерства финансов написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в течение года на него оказывается колоссальное давление, в частности от него требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".

"В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка". Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - подчеркнул Данилюк.

По словам министра, он требует жесткого соблюдения регламента: чтобы ему предоставили слово с трибуны парламента перед голосованием за его увольнение.

Отметим, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. Теперь за отставку министра должен проголосовать украинский парламент.