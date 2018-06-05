Архиепископ Климент рассказал, почему его не пустили к Сенцову

5 июня, 2018, 15:33

Администрация колонии, где незаконно держат украинского режиссера Олега Сенцова, "ввела в заблуждение" осужденного

Об этом архиепископ рассказал "Радио Свободе".

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента (Куща), администрация колонии представила его как "московского попа"

"Олега ввели в заблуждение. К нему зашли и сказали: "К тебе приехали двое: один Аскольд (режиссер Аскольд Куров. - прим.) и поп из Москвы. Ты с кем встретиться хочешь? ". Олег выбрал Аскольда. Этим заявлением пытались вчера спекулировать, а ему просто поставили выбор", - пояснил священник.

Климент добавил, что сейчас продолжается бюрократический процесс.

"Согласно законам РФ я имею право посетить Олега Сенцова и других политзаключенных, однако для этого нужно предоставить целый ряд документов. В колонии нам подробно объяснили, какие документы необходимы и как этот процесс можно организовать легально и законно", - отметил архиепископ.