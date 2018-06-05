Архиепископ Климент рассказал, почему его не пустили к Сенцову
Об этом архиепископ рассказал "Радио Свободе".
По словам архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента (Куща), администрация колонии представила его как "московского попа"
"Олега ввели в заблуждение. К нему зашли и сказали: "К тебе приехали двое: один Аскольд (режиссер Аскольд Куров. - прим.) и поп из Москвы. Ты с кем встретиться хочешь? ". Олег выбрал Аскольда. Этим заявлением пытались вчера спекулировать, а ему просто поставили выбор", - пояснил священник.
Климент добавил, что сейчас продолжается бюрократический процесс.
"Согласно законам РФ я имею право посетить Олега Сенцова и других политзаключенных, однако для этого нужно предоставить целый ряд документов. В колонии нам подробно объяснили, какие документы необходимы и как этот процесс можно организовать легально и законно", - отметил архиепископ.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- В украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российской ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют взять гражданство России и шантажируют родителями.
- 4 июня архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 3 недель.
- Сенцов сначала отказался от встречи с архиепископом УПЦ КП Климентом из-за религиозных взглядов, но изменил свое мнение.
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