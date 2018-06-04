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Сенцов голодает уже более 20 дней, к нему поехал архиепископ УПЦ КП


фото: REUTERS
Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию навестить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 3 недель

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (КП).

"1 июня Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в России, где содержится политический узник Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту (Кусту) посетить заключенного для исполнения пастырских обязанностей. По благословению Патриарха Филарета архиепископ Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова", - сообщили в УПЦ (КП).

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