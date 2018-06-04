Сенцов голодает уже более 20 дней, к нему поехал архиепископ УПЦ КП
4 июня, 2018, 11:09
Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ) поехал в Россию навестить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 3 недель
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (КП).
"1 июня Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в России, где содержится политический узник Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту (Кусту) посетить заключенного для исполнения пастырских обязанностей. По благословению Патриарха Филарета архиепископ Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова", - сообщили в УПЦ (КП).
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Александр Кольченко заявил о готовности к голодовке и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Российский Киносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Российская телеведущая Ксения Собчак после разговора с Сенцовим сообщила, что у него выпадают зубы.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-