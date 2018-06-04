Сенцов отказался от встречи с архиепископом Климентом, но впоследствии передумал
Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.
"В целом Олег категорически отказался. Я понимаю, что Климент из добрых соображений. Но, люди добрые светлые православные, вы хоть понимаете, что не все разделяют вашу точку зрения, вы признаете существование другой точки зрения, или атеисты - это не люди и их мнение идет на три буквы?", - отмечает Каплан в посте.
По ее словам, перед прибытием архиепископа она должна была спросить у Олега о встрече.
"Все-таки Олег не является приверженцем религии, к тому же никакой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?", - говорится в сообщении.
Наталья добавила, что Олег оказался под давлением, поэтому "чекисты в этом деле ни при чем".
"Ну и, надеюсь, без грязных инсинуаций обойдется. Это я уже просто предвижу всякую возможную возню”, - заключает сестра Сенцова.
По состоянию на 20:00 4 июня Олег Сенцов согласился встретиться с архиепископом Климентом.
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