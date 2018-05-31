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Суд избирает меру пресечения подозреваемому в покушении на Бабченко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Суд избирает меру пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом передает Еспресо.TV.

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