Как журналисты заставили СБУ и НАБУ расследовать коррупционное газовое соглашение

8 февраля, 2021, 15:33

Татьяна Шустрова

Почему молчат правоохранительные органы, а суд переносит заседание по делу об отмене мошеннической сделки?

305 млн кубометров газа - фиктивной фирме. Самая громкая коррупционная афера 2020 года набирает обороты. В конце года мошенники реализовали выведенное из "Нафтогаза" топливо и получили более полутора миллиарда гривен прибыли. Государство покупает этот газ обратно по завышенным ценам.

Журналисты "Шустров LIVE" продолжают расследовать одну из крупнейших коррупционных афер 2020 года.

Конец 1999 года. Частная компания "Укрэнергосбыт" передает "Укртрансгазу" 418 млн кубометров газа для транспортировки своим потребителям. "Укртрансгаз" обязательств не выполняет: 305 млн кубометров газа исчезли. Почти 20 лет "Укртрансгаз" отказывается возвращать долг. И вдруг в прошлом году менеджмент "Нафтогаза" решает отдать спорный газ фиктивной фирме, которая никоим образом не причастна к соглашению.

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа.

В предыдущих расследованиях мы выяснили : эта компания имеет все признаки фиктивности. Ее уставный капитал составляет 2 тысячи 600 грн, а номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был некий Александр Терлецкий, который по данным youcontrol также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117. Классический пример фиктивного бенефициара .

Примечательно, что во взаимоотношениях сторон "Профи Газ" появился после того, как настоящего владельца газа - "Укрэнергосбыт" - захватили рейдейдеры.

Скорее всего, произошел преступный сговор, - предполагает экономист Борис Кушнирук. "С большой вероятностью могу сказать, что участники этого соглашения имеют определенные договоренности, и не исключено, что они коррупционные", - говорит он.

Судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац отказался комментировать, какими мотивами он руководствовался, когда утверждал мировое соглашение о передаче газа от "Нафтогаза" посторонней фиктивной фирме. "Суд не комментирует решения и мотивы их принятия, для этого есть тайна совещательной комнаты", - сказал он.

"Важно то, что написано в решении, и то, что изучалось. Решение может быть обжаловано. Это решение обжаловано? Обжаловано. Давайте подождите апелляцию, что апелляция скажет. Она будет видеть так же материалы дела, как и я", - говорит Сергей Балац .

Дело о коррупционном мировом соглашении в настоящее время рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд. Первое заседание не состоялось, так как в суд не явился главный выгодоприобретатель - общество "Профи Газ". Через неделю судья ушла в отпуск и рассмотрение снова отложили. Сейчас назначили новый состав коллегии: заменили судью Разину на другую.

Наше внимание привлекла одна из судьей коллегии - Ионникова Ирина Анатольевна.

В октябре 2020 года она должна была рассматривать дело по иску НАК "Нафтогаз" к одному из предприятий государственной уголовно-исполнительной службы. Однако заявила о самоотводе из-за конфликта интересов. Как выяснилось, родная дочь судьи Ионниковой - Юлия - с 2018 года работает главным юрисконсультом "Нафтогаза".

Интересно, что рассматривая апелляционную жалобу о коррупционном мировом соглашении, где одним из фигурантов является тот самый "Нафтогаз Украины", на этот раз от судьи Ионниковой - ни слова.

"Существующая ситуация, в которой в одном случае судья принимает решение и самоотводиться. Когда в аналогичной ситуации такого самоотвода нет, то это явно свидетельствует о предвзятости", - говорит Михаил Жернаков, координатор последнего созыва Общественного совета добродетели.

Более двух месяцев мы расследуем эту коррупционную аферу на 2 миллиарда гривен. Однако, правоохранительные органы игнорируют обнаруженные нами факты.

Мы направили обращение Директору НАБУ Артему Сытнику и главе СБУ Ивану Баканову, ведь в сделке есть прямые признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса. И поскольку правоохранители решили закрыть на это глаза, мы пошли в суд.

"Журналистами было подано заявление о совершении уголовного преступления в СБУ. Однако, вопреки требованиям уголовного процессуального законодательства, в частности статьи 214, в течение 24 часов сведения не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. То есть, должностными лицами СБУ совершено противоправное бездействие. Такую бездеятельность было обжаловано у следственный судьи Шевченковского районного суда Киева и сейчас назначено судебное разбирательство ", - объясняет адвокат Марина Гапонюк.

Изучив обстоятельства нашей жалобы и изложенные в ней факты, судья Антонина Кваша принимает решение о ее удовлетворении.

Еще один пункт назначения - Высший антикоррупционный суд Украины. Здесь рассмотрели жалобу журналистов на бездействие НАБУ.

"Предоставив оценку тем доводам, которые были указаны в заявлении, Национальное антикоррупционное бюро в виде первого отдела детективов не видит признаков уголовных преступлений по данному факту", - заявил во время судебного заседания старший детектив 1-го подразделения детективов НАБУ Танривердиев Хазаре Муса-Оглы .

"Мировое соглашение было принято 13 ноября 2020 года Хозяйственным судом города Киева. Вместе с тем, решение о займе государственного газа для передачи фиктивной фирме, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подписал 2 ноября 2020 года. То есть до того, как было заключено мировое соглашение и до того, как оно получило правомочности и должно была быть выполнено. Именно поэтому я еще раз настаиваю на том, что соответствующие сведения должны быть внесены в ЕРДР", - настаивает журналист Татьяна Шустрова.

После раздумий в совещательной комнате судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Крикливый объявляет: "Обязать уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении на основании заявления Шустровой о совершении уголовного преступления от 15 января 2021 года. Постановление вступает в силу с момента объявления и обжалованию не подлежит ".

Теперь, согласно решениям судов, и Служба безопасности Украины, и Национальное антикоррупционное бюро должны внести обнаруженные журналистами факты в ЕРДР и начать расследование.