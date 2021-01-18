Изъятый у Нафтогаза газ пытаются продать обратно государству

18 января, 2021, 17:53

Фирмы, купившие газ, переданный Укртрансгазом частной фиктивной фирме, пытаются продать его обратно Укртрансгазу

Об этом говорится в расследовании "Миллиарды Нафтогаза мошенникам: связь с бизнесменом Игорем Вороновым" журналистов программы "Шустрова LIVE".

Фирма с признаками фиктивности "Профи газ" получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 млн кубометров газа. Передачу газа частной фирме оформили 13 ноября 2020 года путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией Нафтогаза ПАО "Укртрансгаз" и тремя частными фирмами.

На шестой день после утверждения "мирового соглашения", а именно 19 ноября 2020 года, Укртрансгаз начал передавать фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен.

С конца ноября по середину декабря 2020 года "Профи Газ", существенно занизив стоимость, продает топливо и отгружает его другим компаниям.

В целом, украденный у государства газ был продан 19-ти компаниям. Некоторые из них относятся к крупным промышленным группам. Покупателями оказались фирмы, связанные с Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, Лакшми Митталом, Сергеем Тигипко и Виталием Антоновым. Газ даже реализовали украинскому представительству мирового трейдера - компании Trafigura Ukraine.

А еще мошенники продали газ фирме "Центренерджи" Романа Сторожева - бывшего председателя Госгеонедр при Януковиче. И нескольким компаниям, руководители и учредители которых сидят в аннексирована Крыму или в оккупированной части Донецкой области.

Интересно, что большинство фирм, которые приобрели украденный газ, активно участвуют в государственных закупках. И уже даже начали предлагать газ обратно государству по большей цене.

17 декабря Укртрансгаз объявил шесть аукционов на закупку 122 миллионов кубометров природного газа для обеспечения работы газохранилищ в 2021 году и одну процедуру закупки для обеспечения потребностей структурных подразделений в объеме почти 4 миллиона кубов.

Аукционы уже начались на площадке Рrozorro. Среди их участников есть компании, которым месяц назад был продан изъятый у Нафтогаза газ.

Это, в частности, частное предприятие "ОККО Контракт", которое готово продать топливо по 5 гривен 82 копейки за куб. При этом "Профи Газ" реализовал газ этой компании по 5 гривен 60 копеек. 20 копеек разницы на таком объеме - это около 2 миллионов гривен чистой прибыли.

Решило продать обратно Укртрансгазу государственное топливо и ООО Trafigura Ukraine. Ценовое предложение по аукциону пока не раскрыто.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от Нафтогаза в Укртрансгаз как заем, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".