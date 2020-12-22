Миллиарды "Нафтогаза" передали мошенникам: рейдерство и связи с террористической "ДНР"

22 декабря, 2020, 11:55

Татьяна Шустрова

Почему государственная компания отдала топливо на 2 млрд грн тем, кого еще год назад считала мошенниками? И почему мошенники использовали схему с пропиской на территории, контролируемой террористической "ДНР"? Журналисты программы "ШУСТРОВА LIVE" продолжают расследовать одну из самых громких коррупционных афер года

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз", ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией "Фин-Инвест" и "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 года составила 1,89 млрд гривен из расчета 6206 гривен за кубический метр.

История началась 20 лет назад, когда частная компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгазу", управляющему трубопроводной системой, 418 млн кубометров газа для транспортировки к своим потребителям. Государственная компания обязательств не выполнила - 305 млн кубов исчезли. Почти 20 лет "Укртрансгаз" отказывался возвращать долг.

"Позиция НАК "Нафтогаз" основана все время на том, что этого газа не было. Но суды разбирались по этому поводу очень долго и на основании соответствующих документов установили все обстоятельства и подтвердили, что этот газ таки был", - рассказывает адвокат акционеров "Укрэнергосбыта" Анатолий Рекун.

О лакомом объеме топлива вспомнили недавно. Подробно о сделке и использованной в ней схеме можно узнать из предварительного расследования "Как "Нафтогаз" обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву".

Сейчас стали известны новые обстоятельства этой аферы.

Мы уже писали, что фирма "Профи газ", которая никогда раньше не фигурировала в отношениях сторон, к "мировому соглашению" привлекло другое сомнительное ООО - "Финансовая компания "Фин-Инвест" - и передало ей право востребования долга. Адвокат Анатолий Рекун рассказывает, что это стало возможным, когда истинного владельца газа захватили рейдеры. Контроль над "Укрэнергосбытом" был утрачен потому, что две компании - акционеры "Укрэнергосбыта" продали свои пакеты акций, - объясняет он.

Владельцем акций стал некий Сергей Михайлюк - в то время исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнергосбыта".

"Цена договора составляла 21 400 грн. Это 90% акций. Фактически за этими 21 400 гривнями прятался актив, который мог бы контролировать на 2018-й год примерно 3 миллиарда гривен", - говорит адвокат акционеров "Укрэнергосбыта".

В 2018 году все активы "Укрэнергосбыта" были сконцентрированы у Сергея Михайлюка. Это отражено в годовой информации эмитента ценных бумаг на сайте "Укрэнергосбыта". Михайлюк здесь отмечается как бенефициарный владелец обществ "Тувисон" и "Элди". Но уже в 2019-м конечным бенефициарным владельцем этих компаний становится совсем другое лицо - некий Михаил Аронович Каминский, который одновременно занимает и руководящее кресло в компании "Укрэнергосбыт".

Согласно информации в госреестре, 49-летний Каминский Михаил Аронович является жителем оккупированного Донецка.

Мы выяснили, что все это время он вел бурную бизнес-деятельность: Каминскому принадлежат несколько ФЛП и компания "Негоком", зарегистрированная в Киеве по улице Радужной, 31. Сайты мониторинга государственных закупок указывают на то, что эта фирма регулярно участвует в государственных тендерах и даже иногда выигрывает их.

По адресу регистрации фирмы "Негоком" в Киеве на Радужном массиве Михаила Каминского разыскать не удалось. На месте увидели обычную жилую многоэтажку, а от ее жителей услышали, что в указанной квартире живут квартиранты, но офиса нет.

В конце концов, удалось найти мобильный телефон Каминского и состоялся такой разговор:

- Михаил Аронович?

- Да-да.

- Вы знаете компанию "Укрэнегргозбут"?

- "Укренегргозбут" ... Столько всех разных фирм проходило, что не помню. 19-й год ... Надо что-то вспомнить.

- Мы могли бы с вами встретиться, пообщаться?

- Где вы? Я же далеко. Я в Снежном ...

- В Снежном, Донецкой области?

- Да.

То есть оказалось, что Михаил Каминский не только зарегистрирован, но и физически находится на оккупированной территории.

"Какова здесь роль Каминского? Нам известно, что когда надо скрыть человека, к которому можно предъявить претензии, то таких людей находят на территориях, которые не контролируются государством", - предполагает адвокат Анатолий Рекун.

Еще более скандальную информацию мы нашли в сопроводительной к тендерам документации фирмы "Негоком". Оказывается, у Михаила Каминского есть два паспорта.

Один имеет серию ВР.

А другой - МЕ.

Проверка в реестре МВД отмечает, что первый документ Михаил Каминский якобы потерял или его у него украли. Произошло это 22 июня 2004-го.

Но оказалось, что после этой кражи, уже получив новое удостоверение личности, гражданин Каминский продолжал пользоваться старым документом. Его компания "Негоком" была основана в 2005 году, уже через год после потери паспорта. В протоколе о собрании участников и основания фирмы директор и бенефициар Каминский указан как владелец именно похищенного паспорта с серией ВР. Дата на документе - 20 мая 2005 года.

Данные из этого "похищенного" паспорта Каминский, как участник государственных тендеров, передавал в сопроводительной к тендерам документации до 2020-го года, то есть даже через 16 лет после якобы потери документа.

Как активно он до сих пор пользуется двумя паспортами, с учетом его регистрации на оккупированной территории, - должно стать предметом расследования СБУ, - утверждает Анатолий Рекун. Ведь речь идет о владельце компании, что является участником "мирового соглашения" с дочерью НАК "Нафтогаз". А также об активе стоимостью в почти 2 миллиарда гривен: не исключено, что эти деньги - пусть даже частично - могли идти на финансирование терроризма.

"Если какие-либо физические лица, возглавляющие предприятия, вдруг прописаны на оккупированных территориях, есть правомерное предположение, что эти средства могут быть там использованы. Я думаю, что у СБУ есть достаточно возможностей, чтобы быстро и четко выяснить, есть ли причастность Каминского к этой сделке", - убежден Анатолий Рекун.

Как бы там ни было, а теперь, согласно "мировому соглашению", принятому Хозяйственным судом Киева, после ряда сделок с участием человека, находящегося на оккупированной территории государство потеряло топливо стоимостью 2 миллиарда гривен. При этом выгодоприобретателем стала абсолютно фиктивная фирма "Профи Газ", которая за последний месяц уже трижды меняла своих руководителей, бенефициаров и место регистрации.

Интересным является и то, из каких ресурсов "Укртрансгаз" отдал государственный газ этой фиктивной фирме. Ведь такими объемами государственная компания не обладала.

Именно поэтому в схеме решили использовать государственный газ, который принадлежит "Нафтогазу Украины". Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

Сделку прокрутили мгновенно. Как только "мировое соглашение" заработало, решение Хозяйственного суда даже не успели обжаловать, как "Профи Газ" уже получила от "Укртрансгаза" весь объем государственного топлива. Более того, даже успела его реализовать.

Нам удалось выяснить, что с 27 ноября по 10 декабря 2020 года фиктивная фирма "Профи Газ" продала 295 млн кубометров газа таким семи компаниям:

ООО "Ресурс сервис КМ";

ООО "Евро-Энергогаз";

ООО "Мидстрим Юкрейн";

ООО "М-торг энерджи";

ООО "Международная газовая компания";

ООО "Инкоргаз";

и частному предприятию "Окко контракт".

Народный депутат Алексей Кучеренко уверен: газ этим фирмам могли реализовать с существенным дисконтом, чтобы как можно быстрее получить деньги.

И действительно, из полученных нами данных, эти фирмы должны перевести мошенникам из "Профи газа» уже не 2 миллиарда, а на 15 процентов меньше - 1 млрд 683 млн гривен.

Алексей Кучеренко убежден, что на схему с участием руководства "Нафтогаза" и Андрея Коболева должны обратить внимание правоохранительные органы.

"Сделки между НАК "Нафтогаз", "Укртрансгазом" и участниками этой схемы, по которой изымаются у государства огромные деньги, должны стать предметом очень тщательного расследования. И я готов обращаться по этому поводу через систему депутатских запросов и требовать создания временной следственной комиссии", - говорит депутат Алексей Кучеренко.

Мы направили Андрею Коболеву информационный запрос, однако в ответ так и не получили информации, осуществлял ли "Нафтогаз" проверку компании, для которой передал взаймы государственное топливо стоимостью почти 2 миллиарда гривен, устанавливались ли ее бенефициарные владельцы и с кем именно велись переговоры по этому вопросу.

Наша редакция уже месяц расследует эту масштабную аферу, участники которой активно заметают следы, впрочем от правоохранителей за это время - ни слова. Так мы направили обращение Директору НАБУ Артему Сытнику и главе СБУ Ивану Баканову. Если подтвердится, что описанную схему осуществлено при соучастии главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, эти действия могут свидетельствовать о растрате или присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. В целом же в сделке есть прямые признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, вплоть до вероятного финансирования терроризма.