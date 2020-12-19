Журналисты обратились в НАБУ и СБУ: Коболев отдал фиктивной фирме газ на 2 млрд грн

19 декабря, 2020, 20:47

Редакция программы журналистских расследований "Шустров LIVE" на телеканале "Еспресо" обратилась в НАБУ и СБУ с просьбой провести проверку действий должностных лиц государственных акционерных обществ НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз", в результате которых государственные активы стоимостью около 1,9 миллиардов гривен были выведены на фиктивную фирму

Журналисты просят внести в единый реестр досудебных расследований запись о начале расследования в отношении должностных лиц НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз" относительно мошенничества, уклонения от уплаты налогов, присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.











В обращении говорится, что 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" - ОАО "Укртрансгаз" с ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толками - "Финансовой компанией" Фин-Инвест " и "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 составила 1,89 миллиардов гривен из расчета 6 206 гривен за кубический метр.

Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа, передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа ".

В ходе подготовки сюжета "Как" Нафтогаз "обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву" журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, в которой за короткое время произошел ряд смен владельцев, руководителей и адресов регистрации. Уставной капитал компании составляет 2 600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-и. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

На момент заключения "мирового соглашения" номинальным владельцем "Профи Газ" была Бурова Анна Григорьевна, которая живет в панельном доме на столичной Русановке, где ничто не выдает наличие у одного из жителей нескольких миллиардов.

"НАК" Нафтогаз Украины "выделил из своих хранилищ 305 млн кубометров газа для того, чтобы через" Укртрансгаз "передать его фиктивной фирме. Фиктивнисть ООО "Профи Газ" очевидна хотя бы из того, что единственный "владелец" и "директор" этой фирмы на момент заключения всех сделок не в курсе, что она "владеет" фирмой, через которую стала долларовым мультимиллионером (стоимость переданного от "Нафтогаза" топлива составляет ~85,5 млн долларов США). По крайней мере в телефонном разговоре она заявила, что не знает об этом", - указывается в обращении к НАБУ и СБУ.

На вопрос "являетесь ли вы владельцем "Профи Газа?" Бурова ответила: "Даже не знаю". А когда ее пытались расспросить о получении газа на 2 млрд грн, женщина сказала, что говорить на эту тему не будет и положила трубку, - сообщают журналисты.

После выхода сюжета на телеканале "Еспресо" и приобретения историей огласки, ООО "Профи Газ" перерегистрировали на нового владельца и сменили руководителя. С 30 ноября 2020 года фирмой владеет ООО "Торговый Дом Прайм-Финанс", а руководителем с 3 декабря 2020 года стал Джангирян Евгений Георгиевич.

"ООО "Профи Газ" никогда не имела никакого отношения к рынку газа. Как можно понять, данная фирма обрела важность лишь после того, как на нее "перевели" старые долги АО "Укртрансгаз" перед ЗАО "Укрэнергосбыт", - говорится в обращении .

"25 июня 2020 года захваченный рейдерами Укрэнергосбыт уступил все права требования к Укртрансгазу в пользу фиктивной фирмы ООО "Профи Газ". Насколько можно понять, уступка права требования произошла на бесплатной основе. Хотя очевидно, что получение актива стоимостью в 2,3 миллиарда гривен бесплатно должна повлечь соответствующие налоговые последствия. Но ввиду того, что речь идет о фирме с признаками фиктивности, директор которой вообще не в курсе этой сделки, можно предположить, что здесь скорее всего будут соответствующие убытки бюджету", - указано в обращении.

Учитывая изложенное, авторы обращения просят внести в единый реестр досудебных расследований запись о начале расследования приведенных выше обстоятельств по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 209, 212, 2585 Уголовного кодекса Украины. И в случае подтверждения совершения должностными и иными лицами преступлений, принять меры, предусмотренные законодательством, в частности, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Эта история тянется 20 лет, с тех пор как компания Укрэнергосбыт передала Укртрансгазу 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. Выполнить обязательства в полном объеме у Укртрансгаза не получилось - 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе. Решением арбитражного суда города Киева от 12 июля 2000 года по делу №17/32 за Укрэнергосбытом признано право собственности на природный газ в количестве 300 млн куб.м., который находится в газотранспортной сети Укртрансгаза. Укртрансгаз обязан был поставить указанный газ потребителям Укрэнергосбыта. Выполнение этого решения блокировалось Нафтогазом и его дочерним Укртрансгазом.

Прошло еще 10 лет и о ценном ресурсе вспомнили снова - в 2018 г. компанию Укрэнергосбыт захватили рейдеры. В июле 2018-го Укрэнергосбыт якобы отказывается от газа и передает право требования долга с Укртрансгаза третьему лицу - некой "Финансовой компании "Фин-Инвест". Сначала Укртрансгаз отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ с просьбой не допустить завладение средствами акционерного общества в размере 2,3 миллиарда гривен. Решение Арбитражного суда города Киева от 12.07.2007 г. Укртрансгаз расценивал как неправомерное, а "совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Однако, позиция Уртрансгаза странным образом меняется и через несколько месяцев "Фин-Инвест" перечисляют более 226 млн грн. А как только в схеме появляется некая ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировавшая в отношениях сторон дела, Укртрансгаз идет на "мировое соглашение", чтобы государственные 305 млн кубометров газа начали путешествие в руки фиктивной фирмы.