Миллиарды "Нафтогаза" мошенникам: связь с бизнесменом Игорем Вороновым

18 января, 2021, 10:50

Татьяна Шустрова

Под носом у главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, а также при его участии государство обокрали на 305 млн кубометров газа. Почему государство согласилось отдать топливо на 2 миллиарда гривен тем, кого раньше называли мошенниками? Почему молчат правоохранительные органы? И оплатила ли фиктивная фирма налоги реализованного топлива?

Журналисты "Шустров LIVE" продолжают расследовать одну из крупнейших коррупционных афер 2020 года.

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 составила 1,89 миллиардов гривен из расчета 6206 гривен за кубический метр.

Следы ведут к Воронову

Скорее всего, произошел преступный сговор, - предполагает экономист Борис Кушнирук. "С большой вероятностью могу сказать, что участники этого соглашения, они имеют определенные договоренности, и не исключено, что они коррупционные", - говорит он.

Авторы сайтов"Экономическая правда" и "Олигарх" , которые следят за развитием событий вокруг этой сделки, предполагают, что "мировое соглашение" в пользу частных компаний, могло произойти при участии посредника, а, возможно, и одного из выгодоприобретателей - киевского бизнесмена Игоря Воронова.

На его причастность действительно указывают некоторые факты. "Профи Газ" несколько раз менял владельцев. И, наконец, на момент исполнения сделки и получения газа официальным бенефициаром фирмы "Профи Газ" стал Александр Емельянов. Он также оказался владельцем ООО "Будсвитгрупа".

Эта фирма имеет киевский номер телефона 206-84-16. Им ранее пользовался именно Игорь Алексеевич Воронов в статусе физического лица-предпринимателя.

Мы выяснили, что этим телефоном пока пользуется ЧП Воронова Татьяна Олеговна - жена бизнесмена Игоря Воронова, более известная как телеведущая Татьяна Рамус.

Интересно, что этот же номер телефона оставила в реестре еще и ООО "Газенергия", входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Интересно, что с 2006 по 2011 директором этой фирмы был Воронов Евгений Алексеевич, брат Игоря Воронова.

Игорь Воронов хорошо разбирается в газовых вопросах,пишет "Экономическая правда" . Ранее он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил уже упомянутый "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Кроме того, в начале 2019 СМИ сообщали, что фирмы, к которым Воронов имел отношение, на внеконкурсной основе получили лицензии на разработку газовых месторождений.

Как пишет "Честно" , братья Игорь и Евгений Воронов также были причастны к захвату земли по улице Сретенская, 10/1 - в буферной зоне Софии Киевской, которая является охранной зоной объекта культурного наследия. Фирма "Евроофисбуд", которая завладела этим участком , была записана на брата Воронова - Евгения.

За легализацией захвата земли, похоже, стоит тот же судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, который и одобрил мировое соглашение по украденному у государства газу. В заключении Общественного совета добродетели, которая в 2017-м году исследовала соответствие Балаца критериям профессиональной этики, указано, что именно Балац совместно с другими судьями позволил это землеотвода вблизи Софийского собора в Киеве для дальнейшей застройки.

Мы пытались связаться с самим Игорем Вороновым чтобы расспросить о причастности к газовой сделки. Однако, как только он услышал, что звонят журналисты, бросил трубку со словами: "Позвоните моему пресс-секретарю".

26 декабря 2020 года мы направить официальные запросы в четырех компаний Воронова, но ответа до сих пор не получили.

"Нафтогаз" вдруг хочет отдать старый долг

"Благодаря решению суда и решением правления" Нафтогаза "вдруг этот вопрос решается, и 2 миллиарда государственных средств исходят из государства в чрезвычайно сложный бюджетный время, когда в стране нет лишних денег и есть бюджетный кризис", - отмечает политолог Александр Палий.

Чтобы вывести из госсобственности газ "оживили" историю 20-летней давности. Тогда частная компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгаза", управляющей трубопроводной системой, 418 млн кубометров газа для транспортировки к своим потребителям. Государственная компания обязательств не выполнила - 305 млн куб метров газа исчезли. Почти 20 лет "Укртрансгаз" отказывался возвращать долг.

Адвокат Анатолий Рекун знает об этом деле все. Он представляет в суде интересы акционеров «Укрэнергосбыта». "По документам газ был, а" Нафтогаз "говорит, что этого газа не было. Но есть документы подтверждающие что он был. Все эти обстоятельства тщательно исследовании судами, суды вынесли соответствующее решение", - объясняет он.

Пока суды искали газ, активы "Укрэнергосбыта", которые оценивались приблизительно в 3 миллиарда гривен, захватили рейдеры. И право требования топлива от компании передали ООО "Финансовая компания" Фин-Инвест ". Как это произошло говорится в расследовании Миллиарды" Нафтогаза "передали мошенникам: рейдерство и связи с террористической" ДНР " .

Напрямую отдать газ "Фин-Инвест" оказалось невозможным - в мае 2020 года соглашение об уступке прав требования этой фирме отменил Северный апелляционный хозяйственный суд. Основанием стало отсутствие в компании лицензии на поставку природного газа.

Поэтому в схему приводят другую фирму - "Профи Газ", которая получила такую лицензию в апреле 2020-го года - именно под осуществление сделки.

Компания "Профи Газ", как нам удалось выяснить , является полностью фиктивной. Этот выгодоприобретатель никогда ранее не фигурировал в отношениях сторон. Уставный капитал фирмы составляет 2600 грн. А ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134 других компаниях, участником в 263 и в 117-ти руководителем. Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

За время нашего расследования фиктивная "Профи Газ" успела трижды сменить владельцев, адрес и руководителей. но это не помешало государственном "Укртрансгаза" отдать ей ресурс на астрономическую сумму.

Украденный газ продают назад к "Нафтогазу"

На шестой день после утверждения "мирового соглашения", а именно 19 ноября 2020 года, «Укртрансгаз» начал выполнять судебное решение и передавать государственный газ фиктивной фирме. Дельцы не стали долго ждать и сразу начали его продавать.

Существенно занизив стоимость, "Профи Газ" распродает топливо и отгружает его другим компаниям, за что получает 1 млрд 683 миллиона гривен. Все, чтобы как можно быстрее получить наличные, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко. "Там манипуляции очень существенные, очень серьезные. Им предлагают все время Дыскотна газ за полцены, треть цены, лишь бы, за наличные понимаете", - говорит депутат.

В целом, украденный у государства газ было отгружено 19-ти компаниям. Некоторые из них относятся к крупным промышленных группам. Покупателями оказались фирмы, связанные с Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, Лакшми Митталом, Сергеем Тигипко и Виталием Антоновым. Даже реализовали газ украинскому представительству мирового трейдера - компании "Трафигура".

А еще мошенники продали газ фирме "Центренерджи" Романа Сторожева - бывшего председателя Госгеонедр при Януковиче. И нескольким компаниям, руководители и учредители которых сидят в аннексированном Крыму или на оккупированной Донецкой области.

Наиболее интересной в этом списке является ООО "Ресурс-Сервис КМ". Оно не имеет лицензии на перевозку или реализацию газа, а основным видом деятельности фирмы является поставка готовых блюд. При этом компания умудрилась приобрести в фиктивной фирмы почти 72 миллиона кубометров газа по 354, 5 млн гривен.

"Ресурс-Сервис КМ" регулярно выигрывает многомиллионные тендеры на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины. А еще - была фигурантом многих производств, в частности подозревалась в отмывании денег и хищении 300 млн гривен при предоставлении услуг питания для детей-чернобыльцев.

Директор фирмы, Ганжа Александр Витальевич зарегистрирован в анексированном Крыму, а конечный бенефициар - Сапожник Лилия Николаевна - в оккупированном Донецке. И местом регистрации компании почему-то выбрали Минский массив в Киеве. Мы отправились по адресу фирмы, впрочем никого не месте нет.

Интересно, что большинство фирм, которые приобрели украденный газ, активно участвуют в государственных закупках. И уже даже начали предлагать газ обратно государству за большей стоимости.

17 декабря "Укртрансгаз" объявил шесть аукционов на закупку 122 миллионов кубометров природного газа для обеспечения работы газохранилищ в 2021 году и одну процедуру закупки для обеспечения потребностей структурных подразделений в объеме почти 4 миллионов кубов .

Аукционы уже начались на площадке Рrozorro. Среди их участников мы увидели несколько компаний, которым месяц назад и было отгружено украденный у государства газ.

Это, в частности, частное предприятие "ОККО Контракт", которое готово продать топливо по 5 гривен 82 копейки за куб. При этом дельцы из "Профи газа" реализовали ему газ этой компании по 5 гривен 60 копеек. 20 копеек разницы на таком объеме - это около 2 миллионов гривен чистой прибыли.

Решила продать обратно "Укртрансгаза" государственное топливо и ООО Trafigura Ukraine, которой в конце года фиктивная фирма "Профи газ" отгрузила выведен из государственной собственности ресурс. Ценовое предложение по аукциону пока не раскрыта.

Таким образом, государство может переплатить за свой газ и происходит все это с легкой руки председателя правления "Нафтогаза Андрея Коболева". Ведь именно он лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода его в собственность "Профи Газа". И все это - за считанные дни до мирового соглашения.

"Возникает вопрос к господину Коболеву - как это так вообще произошло? Мне трудно представить, что такие огромные суммы денег государственные компании" не досмотрели "или приняли решение не в интересах акционеров, а в интересах частных субъектов, с которыми они имели взаимодействие" , - говорит Дмитрий Марунич сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

НАБУ и СБУ не замечают

Почти 2 месяца мы расследуем эту масштабную аферу, участники которой активно заметают следы и уже даже успели избавиться украденного.

16 декабря 2020 года наша редакция направила обращение к директору НАБУ Артему Сытнику и главе СБУ Ивану Баканову. Ведь разоблачена нами схема не только наносит государству ущерб на 2 миллиарда гривен, но и могла осуществляться при соучастии главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. В целом же в сделке есть прямые признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса.

11 января мы получили ответ от НАБУ. Заявление журналистов рассматривали детективы первого подразделения Первого отдела НАБУ и решили даже не открывать расследование и не разбираться в этом деле.

"В вашем заявлении не приведено достаточных сведений, которые бы указывали на наличие признаков состава преступления, предусмотренного нормами Уголовного кодекса, которые внесены в подследственности НАБУ, поэтому оснований для внесения в Единый реестр досудебных расследований соответствующих сведений и начала расследование в настоящее время не установлено", - говорится в ответе НАБУ.

СБУ вообще отписало, что такие дела у них не расследуют.

Как бы там ни было, а реализовав 305 млн кубометров украденного у государства газа, "Профи Газ" должна уплатить налоги. Экономист Борис Кушнирук предполагает, что мошенники и здесь будут пытаться в очередной раз ограбить государство.

"Если товар продан, то в этом случае кто-то получил за проданный товар НДС. Соответственно, государству должно быть оплачено 400 млн НДС. Не факт, что это будет сделано. Могут найти схему, как уйдут уплаты за газ", - предполагает Кушнирук.

Так же при реализации газа должен выплачиваться налог на прибыль. Налоговый консультант Константин Чарторыйский озвучивает схему, по которой государство может в очередной раз поймать хлебавши. "Если" Профи Газ "переведет свои активы на зарубежные компании выведет через оффшоры эти средства, то" Профи Газ "залишится компанией с нулевыми активами и пойдет в процедуру банкротства или ликвидации. У него просто будет иметься налоговый долг, он не заплатит, а средства по существу могут быть выведены в иностранные юрисдикции ", - предостерегает Чарторыйский.

Мы направили информационные запросы в Минфин и Государственной налоговой службе, чтобы выяснить, что именно и в каком количестве было уплачено фиктивной фирмой "Профи Газ". Пока ждем ответа.