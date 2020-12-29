Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"

29 декабря, 2020, 18:01

Татьяна Шустрова

Под носом у председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева а также при его участии государство обокрали на 305 миллионов кубометров газа. Кому продали украденный газ? Кто может получить от этого прибыль? Журналисты "Шустров LIVE" продолжают расследовать одну из крупнейших коррупционных афер 2020 года

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толками - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 года составила 1,89 миллиардов гривен из расчета 6 206 гривен за кубический метр.

Чтобы вывести из госсобственности газ "оживили" историю 20-летней давности. Тогда частная компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгазу", управляющему трубопроводной системой, 418 млн кубометров газа для транспортировки к своим потребителям. Государственная компания обязательств не выполнила - 305 млн куб. метров газа исчезли. Почти 20 лет "Укртрансгаз" отказывался возвращать долг.

Пока шли споры в судах, активы "Укрэнергосбыта" захватили рейдеры. И право требования топлива передали сторонней фирме ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". Как это произошло говорится в предварительном расследовании "Миллиарды "Нафтогаза" передали мошенникам: рейдерство и связи с террористической "ДНР" .

"В Хозяйственном суде была заменена сторона в исполнительном производстве. Одновременно было принято тем же числом постановление об изменении способа исполнения решения путем взыскания средств с АО "Укртрансгаз", вместо газа", - рассказывает адвокат акционеров "Укрэнергосбыта" Анатолий Рекун.



В январе 2020 "Фин-Инвест" добилась арестов счетов "Укртрансгаза" и списания с них 226 млн гривен. С тех пор стороны начали готовить так называемое "мировое соглашение", по которому государство теряет топливо на 2 миллиарда гривен.

Фиктивной фирме - настоящий газ

Напрямую отдать газ "Фин-Инвест" оказалось невозможным - в мае 2020 года соглашение об уступке прав требования этой фирме отменил Северный апелляционный хозяйственный суд. Основанием стало отсутствие у компании лицензии по осуществлению деятельности по поставке природного газа.

Поэтому в схему приводят другую фирму - "Профи Газ", которая получила такую лицензию в апреле 2020-го года - именно под осуществление сделки.



Компания "Профи Газ" появилась словно из воздуха. Как нам удалось выяснить в ходе расследования "как Нафтогаз обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву" , она является полностью фиктивной. Этот выгодоприобретатель никогда и нигде ранее не фигурировал в отношениях сторон. Уставный капитал фирмы составляет 2 600 грн. За короткий период там сменилось несколько номинальных владельцев и директоров.

Зато по данным госреестра, руководителем "Фин-Инвест" является некий Руслан Балабан, который до ноября 2018 года был директором другой компании - "Макси капитал групп", - после чего на этом посту его сменил Евгений Джангирян - сын вице-президента федерации регби Украины Георгия Джангиряна. В свою очередь, Евгений Джангирян стал одним из директоров в длинной веренице номинальных владельцев и руководителей "Профи Газ".

К тому же "Фин-Инвест" и "Профи Газ" зарегистрированы по одному адресу - Киев, Проспект Победы 49/2. Это территория бывшего завода "Большевик".

Наскоро меняя своих бенефициаров, руководителей и место регистрации, фиктивная ООО "Профи газ" сразу получила ресурс на астрономическую сумму от государства, как только было принято мировое соглашение.

Авторы сайтов"Экономическая правда" и "Олигарх", которые следят за развитием событий вокруг этой сделки, отмечают, что "мировое соглашение" в пользу частных компаний, не могло состояться без участия посредника - известного столичного бизнесмена Игоря Воронова.

На его возможную причастность действительно указывают некоторые факты. "Профи Газ" несколько раз менял владельцев. И, наконец, на момент исполнения сделки и получения газа официальным бенефициаром фирмы "Профи Газ" стал Александр Емельянов. Он также оказался владельцем ООО "Будсвитгрупа".

Эта фирма имеет киевский номер телефона 206-84-16. Им ранее пользовался именно Игорь Алексеевич Воронов в статусе физического лица-предпринимателя. Также именно этот номер телефона оставила в реестре ООО "Газэнергия", входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. С 2006 по 2011 года директором этой фирмы был Воронов Евгений Алексеевич, брат Игоря Воронова.

Мы попытались поговорить с Игорем Вороновым. Позвонили. Он ответил. Как только услышал, что звонят журналисты: "Позвоните моему пресс-секретарю". Мы направили запросы к компаниям бизнесмена, ждем ответа.

Как пишет "Чесно" , братья Игорь и Евгений Вороновы также были причастны к захвату земли в буферной зоне Софии Киевской, которая является охранной зоной объекта культурного наследия, по адресу г.Киев, улица Сретенская, 10/1. Фирма "Евроофисбуд", которая завладела этим участком, была записана на брата Воронова - Евгения.

За легализацией захвата земли, похоже, стоит тот же судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, который и одобрил мировое соглашение по украденному у государства газу. В заключении Общественного совета добропорядочности, который в 2017-м году исследовал соответствие Балаца критериям профессиональной этики, указано, что именно Балац совместно с другими судьями позволил этот землеотвод вблизи Софийского собора в Киеве.

Заключение в отношении судьи Балаца содержит данные относительно принятия сомнительных судебных решений, несоответствия образа жизни задекларированным доходам, тоесть ничего общего с критериям добропорядочности и профессиональной этики. Поэтому и оценку Высшей квалификационной комиссии судей Украины Балац провалил.



Интересным является и то, из каких ресурсов "Укртрансгаз" отдал государственный газ этой фиктивной фирме. Ведь такими объемами компания не обладала.

В схеме использовали государственный газ, который принадлежит "Нафтогазу Украины". Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода его в собственность "Профи Газа".

Тот факт, что газ передают фиктивной фирме, руководителей "Нафтогаза" не смутил. Скорость выполнения договора между госкомпанией и фиктивной фирмой впечатляет.

Кому продали газ

Согласно решению судьи Хозяйственного суда Сергея Балаца от 13 ноября, "мировое соглашение" должно реализоваться за 25 дней: "Фин-Инвест" тремя траншами возвращает "Укртрансгазу" почти 226 млн гривен, одновременно "Укртрансгаз" передает компании "Профи газ" 305 млн кубов газа.

"Такие операции, осуществляемые мимо счета Укрэнергосбыта, по нашему мнению, имеют признаки отмывания средств", - говорит адвокат акционеров Укрэнергосбыта Анатолий Рекун.

А дальше - началась срочная реализация очевидно украденного газа. По нашей информации, в период с 27 ноября по 10 декабря компания "Профи газ" продала топливо семи компаниям.

На самом деле, фирм, которым отгрузили газ - еще больше. Скорее всего, его успели перепродать уже несколько раз. Покупатели разбросаны по всей Украине: Черкассы, Одесса, Херсон, Днипро, Киев.

Мы решили их разыскать.

ООО "Евро-Энергогаз" на своем сайте уверяет, что "осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Украины и пользуется принципами открытой рыночной конкуренции". По нашим данным, "Евро-Энергогаз" купил у "Профигаз", почти 62 миллиона кубометров топлива и заплатил за них чуть более 350 млн гривен. По 5,7 тысяч гривен за тысячу кубометров.

На сайте компании указаны цены, по которым они продают свой газ. Они выше цены покупки украденного газа на тысячу гривен - 6,7 тысяч гривен за тысячу кубометров.

ООО "Мидстрим Юкрейн" находится в доме на Печерских холмах. Две небольшие комнаты в цокольном помещении арендуются за 300 гривен в месяц, рассказывает сотрудник офиса. Вот и весь офис компании, которая заплатила более 316 млн гривен за 55 млн кубов газа, незаконно выведенного из государственных хранилищ. Виртуальный офис обслуживает еще три десятка фирм. Кто и когда его посещает, работник не знает: "Бывают здесь. Почта приходит к ним".

ООО "М-торг Энерджи", которое заплатило за 50 млн кубов газа 283 миллиона гривен, должно находиться в районе Демеевского рынка. Но владелец офиса рассказал, что здесь эта фирма только ради юридического адреса.

Следующий пункт: ООО "Инкоргаз", зарегистрированное напротив Киево-Печерской Лавры. Эта фирма приобрела почти 17 млн кубометров за 92 миллиона гривен. Охранники офиса впервые слышат о такой компании.

Среди неизвестных фирм, которые приобрели украденное "Профи газом" топливо, оказались и известные компании. Так, частное предприятие "Окко контракт", которое входит в концерн "Галнафтогаз", приобрело у фиктивной товки 9,5 млн кубов газа за почти 54 миллиона гривен. Однако, телефон киевского представительства компании молчит, а соседи по офису давно здесь никого не видели.

Наиболее интересным в этом списке является ООО "Ресурс-Сервис КМ". Оно не имеет лицензии на перевозку или реализацию газа, а основным видом деятельности фирмы является поставка готовых блюд. При этом компания умудрилась приобрести у фиктивной фирмы почти 72 миллиона кубометров газа за 354,5 млн гривен.

"Ресурс-Сервис КМ" регулярно выигрывает многомиллионные тендеры на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины. А еще - было фигурантом многих производств, в частности подозревалось в отмывании денег и хищении 300 млн гривен при предоставлении услуг питания для детей-чернобыльцев.



Директор фирмы, Ганжа Александр Витальевич, зарегистрирован в аннексированном Крыму, а конечный бенефициар - Сапожник Лилия Николаевна - в оккупированном Донецке. И местом регистрации компании почему-то выбрали Минский массив в Киеве. Мы отправились по адресу фирмы, однако никого не месте нет.



В целом, украденный у государства газ был отгружен 19-ти компаниям. Некоторые из них относятся к крупным промышленным группам. Покупателями оказались фирмы, связанные с Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, Лакшми Митталом, Сергеем Тигипко и Виталием Антоновым. Реализовали газ даже украинскому представительству мирового трейдера - компании "Трафигура".

А еще мошенники продали газ фирме "Центренерджи" Романа Сторожева - бывшего председателя Госгеонедр времен Януковича. И нескольким компаниям, руководители и учредители которых сидят в аннексированном Крыму или на оккупированной части Донецкой области.

Интересно, что большинство из этих фирм активно участвуют в государственных закупках. То есть теперь украденный газ, скорее всего, государству назад и продадут. Только вот заплатит за него государство как минимум дважды. И все это - с согласия председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Больше месяца мы расследуем эту аферу, участники которой активно заметают следы и уже даже успели избавиться от украденного. А от правоохранителей за это время - ни слова.

16 декабря наша редакция направила обращение к Директору НАБУ Артему Сытнику и председателю СБУ Ивану Баканову. Ведь разоблаченная нами схема не только наносит государству ущерб на 2 миллиарда гривен, но и могла осуществляться при соучастии главы "Нафтогаза" Андрея Коболева путем его злоупотребления служебным положением. В сделке есть признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса. Однако, за 10 дней ни НАБУ, ни СБУ на наше обращение не отреагировали.