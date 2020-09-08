"Голос" выдвинул в мэры Харькова архитектора Нарыжную
8 сентября, 2020, 17:55
От партии "Голос" в мэры Харькова будет баллотироваться архитектор Александра Нарыжная
Об этом говорится в ее обращении на Facebook.
Нарыжная - архитектор, урбанистка и первая проректор Харьковской школы архитектуры (ХША).
"Как специалисту из городского развития, мне обидно наблюдать за тем, как Харьков превращается из города научных и технологических инноваций в город потерянных надежд и возможностей. Я знаю, как это исправить. Как сделать такой генеральный план города, который могут обсуждать качестве примера яркого и прогрессивного городского планирования ", - отмечает Нарыжная.
Кроме того, архитектор отмечает, что ценности нынешней Харьковской власти не отвечают потребностям современного Харькова, а одной из проблем называет отток жителей из города.
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