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Espreso.tvОбщество"Голос" выдвинул в мэры Харькова архитектора Нарыжную

"Голос" выдвинул в мэры Харькова архитектора Нарыжную


фото: fb
От партии "Голос" в мэры Харькова будет баллотироваться архитектор Александра Нарыжная

Об этом говорится в ее обращении на Facebook.

Нарыжная - архитектор, урбанистка и первая проректор Харьковской школы архитектуры (ХША).

"Как специалисту из городского развития, мне обидно наблюдать за тем, как Харьков превращается из города научных и технологических инноваций в город потерянных надежд и возможностей. Я знаю, как это исправить. Как сделать такой генеральный план города, который могут обсуждать качестве примера яркого и прогрессивного городского планирования ", - отмечает Нарыжная.

Кроме того, архитектор отмечает, что ценности нынешней Харьковской власти не отвечают потребностям современного Харькова, а одной из проблем называет отток жителей из города.

 
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