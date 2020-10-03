"Ложь и манипуляция". ВВС Украины ответили на версию председателя Харьковской ОГА Кучера о причинах авиакатастрофы в Чугуеве

3 октября, 2020, 11:47

Утром субботы, 3 октября 2020 года, на официальной публичной странице командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины появилось обращение главы облгосадминистрации Алексея Кучера с объяснением авиакатастрофы, произошедшей с учебным самолетом АН-26 неподалеку от Чугуева

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Свою точку зрения Кучер озвучил на следующий день после трагедии, то есть 26 сентября, а также вчера, 2 октября, в видеообращении из своего рабочего кабинета, обнародованном в Сети, а также в эфире программы Савика Шустера на одном из всеукраинских каналов ТВ.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушными Силами, будто бы самолету, в котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Дескать, эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш", - отмечается в пресс-релизе ВВС.

Это утверждение Кучера названо "ложью и манипуляцией". Военные также не исключают, что речь идет о "политическом пиаре, чьем-то заказе" и просят Службу безопасности Украины обратить внимание на эту ситуацию.

"Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не повлиял на катастрофу Ан-26Ш! Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников", - призывает командование украинских ВВС.

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