Добкин снялся с выборов мэра Харькова
4 октября, 2020, 16:48
Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского головы Харькова
Об этом Добкин сообщил в telegram.
По его словам, он снялся с выборов в пользу действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса.
"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и принимает участие в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.
- Напомним, 23 сентября Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.
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