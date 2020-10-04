Добкин снялся с выборов мэра Харькова

4 октября, 2020, 16:48

Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского головы Харькова

Об этом Добкин сообщил в telegram.

По его словам, он снялся с выборов в пользу действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и принимает участие в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.

Напомним, 23 сентября Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

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