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Espreso.tvОбществоДобкин снялся с выборов мэра Харькова

Добкин снялся с выборов мэра Харькова


фото: Укрінформ
Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского головы Харькова

Об этом Добкин сообщил в telegram.

По его словам, он снялся с выборов в пользу действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и принимает участие в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", - написал Добкин.

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