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Espreso.tvОбщество"Желаю Кернесу скорейшего выздоровления": Добкин объявил, что идет самовыдвиженцем в мэры Харькова

"Желаю Кернесу скорейшего выздоровления": Добкин объявил, что идет самовыдвиженцем в мэры Харькова


фото: korrespondent.net
Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова

Об этом он написал в своем Telegram.

"Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу только одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - отметил Добкин.

Ранее, екснардеп Михаил Добкин заявлял, что будет выдвигаться и вел избирательную кампанию на должность городского главы Киева.

  • Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что несмотря на состояние здоровья, городской голова Харькова Геннадий Кернес будет участвовать в выборах .

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