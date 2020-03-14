100 лет назад: какой была эпидемия "испанки", о которой упомянул Зеленский

14 марта, 2020, 16:36

В течение 18 месяцев в конце Первой мировой войны от пандемии умерло примерно 50-100 млн человек

"Нас не одолел испанский грипп"

Вечером 13 марта президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса. В его обращении было много разных месседжей, связанных с мерами противодействия распространению болезни.

В конце обращения Зеленский вспомнил эпидемии, с которыми уже справилась независимая Украина. Зеленский вспомнил свиной и птичий грипп, а потом почему-то и эпидемию испанки.

"Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свиной и испанский грипп", - сказал Зеленский.

Дело в том, что эпидемия испанки была в 1918-1919 годах и не сразу понятно, почему Зеленский вспомнил о ней сейчас, когда говорил о текущих мерах борьбы.

Хотя некоторые обозреватели уже сейчас проводят параллели между эпидемией испанки и коронавируса и возможно это учли спичрайтеры президента при подготовке его выступления.

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Какой была эпидемия испанского гриппа, которая распространялась по миру как раз сотню лет назад и к чему она привела?

Рекордная пандемия

Считается, что это была крупнейшая по смертности пандемия гриппа. В течение 18 месяцев в конце Первой мировой войны от пандемии умерло примерно 50-100 млн человек, что составляло 2,6-5,2% населения планеты. Интересно, что жертвами гриппа становились в основном молодые люди 20-40 лет.

Тогда еще не было инфраструктуры международных организаций в сфере здравоохранения, разные страны неравномерно вели статистику жертв. Общая негативная атмосфера последних месяцев мировой войны не способствовала точным медицинским подсчетам. Кроме того, люди тогда массово умирали от фронтовых ранений, от голода. Время устанавливать точную причину смерти было не всегда. Поэтому такие разные оценки количества жертв пандемии, которые колеблются в диапазоне десятков миллионов.

Считается, что было инфицировано около 400 млн человек, что составляло 20% населения Земли. Таким образом, летальность среди инфицированных примерно составляла 10-25%.

Основными симптомами болезни были синий цвет лица, пневмония, кровавый кашель. На поздних стадиях заболевания вирус вызывал внутреннее кровотечение, от чего больной захлебывался собственной кровью.

Грипп назвали испанским, потому что Испания первой объявила о вспышке эпидемии. В СМИ быстро стали называть эту новую болезнь испанкой. Испания не участвовала в Первой мировой войне и поэтому меры военной цензуры на были там такими жесткими. В других странах СМИ не имели возможности быстро сообщить о распространении эпидемии.

Уже в мае 1918 года в Испании было инфицировано 8 млн человек, что составляло более трети населения страны. Даже король Испании Альфонсо XIII заболел испанкой, но потом сумел выздороветь.

Впрочем, считается, что Испания не была местом начала эпидемии. Точное место первой вспышки установить не удалось. По одной из версий, болезнь возникла в Китае.

Злую шутку с распространением болезни сыграла глобализация, которая начиналась как раз в те десятилетия. Благодаря поездам и кораблям болезнь быстро распространялась по всему миру. Другой причиной быстрого распространения испанки стали большие перемещения войск. К тому же иммунитет солдат, участвовавших в Первой мировой войне, был ослаблен. То же можно сказать и об иммунной системе многих гражданских и особенно беженцев. Быстрому распространению болезни способствовали также антисанитария, плохое питание и сложные бытовые условия в местах скопления беженцев.

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"Испанка" в Украине

На западе Украины эпидемия появилась уже весной 1918 года. В Киеве в августе 1918 года газеты еще не упоминали о таинственной болезни, которая убивает людей.

Но уже 30 сентября в газете "Киевлянин" написали, что "испанкой" заболело 1262 человека, а умерло - 201.

Эпидемия пришла в Киев только осенью 1918 года, потому что происходила миграция людей вместе с немецкой армией. Сейчас трудно подсчитать, сколько людей в Киеве заболели испанкой. Некоторые подсчеты напоминают скорее мифологию, чем что-то объективное.

В СМИ и в сетях можно встретить информацию, что испанкой заболели 500-700 тысяч жителей Киева. В таком случае можно говорить, что болело почти все население города. Вряд ли так было, но более точные данные не сохранились.

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Последствия пандемии

Одним из последствий пандемии испанского гриппа стало улучшение системы здравоохранения. Увидев катастрофические последствия пандемии, правительства разных стран начали больше заботиться о профилактических мерах, о построении разветвленной инфраструктуры медицинского обслуживания.

Перед Первой мировой войной представители низших слоев населения часто не могли рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь. Массовая смертность от испанского гриппа привела к тому, что страны начали терять военный, мобилизационный ресурс. А это уже опасно для самих правительств.

В 1920-х годах в правительствах разных стран начали появляться министерства здравоохранения, стали заниматься помощью для всех граждан.

Также возникла потребность в совместных международных усилиях по борьбе с эпидемиями. Для вирусов не было границ. Поэтому стали появляться международные структуры здравоохранения.

В 1919 году в Вене появилось первое международное бюро по борьбе с эпидемиями. Впоследствии в Лиге Наций был создан отдел здравоохранения.

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