"Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп": Зеленский обратился к украинским
Свое обращение он выложил на Facebook.
"Мы действуем решительно и на опережение. Первое - мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыті пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, запрет не распространяется на иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности представителей международных организаций и диппредставительств.
Границы для иностранных граждан закрывают на две недели, потом это решение пересмотрят.
Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи инфицированных коронавирусом.
При этом Зеленский добавил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами.
"Постановлением Кабмина уже выделено 100 млн гривен на средства защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медоборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - отметил он.
Также президент отметил, что безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тыс. экспресс-тестов, а из государственного резерва в учреждения здравоохранения будут переданы 10 млн масок.
"Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп", - подытожил Зеленский.
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