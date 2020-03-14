Из-за коронавируса Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей

14 марта, 2020, 13:36

В связи с решением правительства Польши по предотвращению распространения коронавируса будет приостановлено курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот. Решение будет воплощено в ночь с 14 на 15 марта 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Еспресо.TV .

Сейчас между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль, поезда № 67 Киев - Варшава, № 51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Зато из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715.

На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей поезда Интерсити курсировать во Львов.

"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть в на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ", - говорится в сообщении Укрзализныци.