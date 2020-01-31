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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Аристов озвучил идею продавать воду "в Россию", имея в виду Крым

Нардеп-"слуга" Аристов озвучил идею продавать воду "в Россию", имея в виду Крым


фото: www.radiosvoboda.org
Народный депутат от "Слуги народа", председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов сообщил об идее зарабатывать, продавая воду в Крым

Об этом Аристов сказал в комментарии проекту "Схемы", передает "Радио Свобода" .

При этом, имея в виду продажу воды в оккупированный Крым, Аристов сказал о продаже "в Россию".

"Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", - сказал Аристов.

На уточняющий вопрос, куда именно в Россию, Аристов ответил: "Речь шла о Крыме".

После еще одного уточнения относительно принадлежности полуострова Аристов сказал: "Крым, конечно, наш".

В то же время издание приводит слова руководителя Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрия Кириллова, который заявил, что РФ не ведет переговоров с украинской властью относительно возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку, по его словам, "Крым не нуждается в воде".

  • Напомним, ранее СБУ обнаружила, что российские спецслужбы пытаются манипулировать общественным мнением в Херсонской области, чтобы спровоцировать массовые беспорядки для силового разблокирования канала подачи воды в Крым.
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