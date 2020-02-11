"Буду считать достаточным компромиссом": Арахамия предположил подачу воды в Крым за уступки РФ по Донбассу

11 февраля, 2020, 22:23

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Арахамия отметил, в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - отметил он.