"Это не тот метод, который надо применять". Советник президента Гетманцев выступил за возвращение в оккупированный Крым водоснабжения с материковой Украины

6 июля, 2019, 18:47

Не пропуская на аннексированный Крымский полуостров пресную воду, Украина вредит своим гражданам. Такое мнение высказал советник по экономическим вопросам президента Владимира Зеленского, доктор юридических наук Даниил Гетманцев

Об этом политик заявил вечером 5 июля 2019 года в эфире телеканала ATR, передает Еспресо.TV .

"У нас на сегодня, можно сказать, еще не сформирована позиция по этому вопросу в партии. Я Вам могу сказать о моей личной позиции, то есть не выступая от имени другого. Я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям мы таким образом вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который следует использовать для восстановления нашего контроля над нашими территориями", - отметил Гетманцев.

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Он добавил, что после парламентских выборов "Слуга народа" (он идет в партийном списке под №20) будет инициировать в Верховной Раде создание комитета по оккупированным территориям с двумя подкомитетами, поскольку усилий одного лишь профильного министерства в этом направлении недостаточно, и уже на комитете будут рассматривать все насущные вопросы, в том числе и по проблемам Крыма.

Также Гетманцев высоко оценил применение Зеленским в общении с Россией "политики небольших шагов", которую он назвал "эффективной".

Следует отметить, что заявление советника главы государства совпала по времени с разрешенным захватчиками митингом в Армянске.

5 июля жители расположенного на Перекопском перейшейке города смогли беспрепятственно собраться и свободно потребовать от Украины возобновления работы Северо-Крымского канала, как говорили выступающие, учитывая катастрофическую экологическую ситуацию.

Фото - twitter.com/CrimeaUA1

Справка

Украинская власть прекратила поступление в Крым пресной воды еще в 2014 году.

Осенью 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил в эфире телеканала Еспресо.TV, что рассмотрение вопроса водоснабжения из Херсона, которое бы обязательно оплачивалось крымскими потребителями, может начаться только в том случае если, во-первых, Россия, "как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор", обратится официально в Украину по вопросу поставок воды, и если, во-вторых, российские власти в этом обращении признает факт оккупации Крыма.

Только после выполнения Москвой этих двух условий, добавил чиновник, можно рассуждать "сколько им будет стоить эта вода".