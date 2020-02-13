Нардеп от "Слуги народа" поддержал возобновление подачи воды в аннексированный Крым

13 февраля, 2020, 13:24

Депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает "Прямой".

"Это долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что" а давайте мы сейчас не будем поставлять воду ". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли , мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню ", - сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не сделать вывод контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - сказал Камельчук.

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Владимир Арьев в своем Facebook прокомментировал заявление Камельчука.

"У меня не хватает приличных слов! Вчера еще один слуга по фамилии Камельчук в эфире канала "Наш" поддержал подачу воды в Крым. Одно заявление - случайность, два - тенденция, три - закономерность, чтобы "слуги" потом не опровергали", - отметил депутат.

Он добавил, что вода - это единственная проблема, которую российские оккупанты решить не в состоянии. Она, прежде всего, нужна для экономики, а главное - для военных объектов оккупантов. Поставка воды в Крым возможна только по прямому договору, где невозможно будет избежать упоминания о полуострове. А это означает признание российской юрисдикции.

"Итак, любые попытки открыть Крымский канал - преступление против безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крымские татары категорически против и предупредили о последствиях. Даже комитет ВР, в ведении которого вопрос оккупированных территорий, принял решение о невозможности водоснабжения в условиях аннексии. Однако нет, ляпают и ляпают языком в интересах оккупантов ", - добавил он.

По его словам, стоит посмотреть на подобные заявления с правовой точки зрения - привлечение таких спикеров к ответственности за посягательство на суверенитет и территориальную целостность.