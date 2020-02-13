 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп от "Слуги народа" поддержал возобновление подачи воды в аннексированный Крым

Нардеп от "Слуги народа" поддержал возобновление подачи воды в аннексированный Крым


фото: kp
Депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает "Прямой".

"Это долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что" а давайте мы сейчас не будем поставлять воду ". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли , мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню ", - сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не сделать вывод контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - сказал Камельчук.

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Владимир Арьев в своем Facebook прокомментировал заявление Камельчука.

"У меня не хватает приличных слов! Вчера еще один слуга по фамилии Камельчук в эфире канала "Наш" поддержал подачу воды в Крым. Одно заявление - случайность, два - тенденция, три - закономерность, чтобы "слуги" потом не опровергали", - отметил депутат.

Он добавил, что вода - это единственная проблема, которую российские оккупанты решить не в состоянии. Она, прежде всего, нужна для экономики, а главное - для военных объектов оккупантов. Поставка воды в Крым возможна только по прямому договору, где невозможно будет избежать упоминания о полуострове. А это означает признание российской юрисдикции.

"Итак, любые попытки открыть Крымский канал - преступление против безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крымские татары категорически против и предупредили о последствиях. Даже комитет ВР, в ведении которого вопрос оккупированных территорий, принял решение о невозможности водоснабжения в условиях аннексии. Однако нет, ляпают и ляпают языком в интересах оккупантов ", - добавил он.

По его словам, стоит посмотреть на подобные заявления с правовой точки зрения - привлечение таких спикеров к ответственности за посягательство на суверенитет и территориальную целостность.

  • Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

  • Арахамия заявил, что позиция фракции о возобновлении водоснабжения в оккупированный полуострова Крым остается неизменной, а его собственные слова были вырваны из контекста.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать