Оккупанты усиленно завозят в Крым население с материковой России, так как собираются проводить еще один "референдум". Чтобы понравиться Европе, - Меджлис

17 марта, 2019, 23:00

Интенсивное заселение захваченных россиянами украинского полуострова Крым параллельно с вынужденным отъездом украинцев и крымских татар объясняется расчетом Кремля на повторный "референдум" о статусе этой территории, который, как они считают, поможет окончательно "узаконить" аннексию

Об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"От 500 тыс. до 800 тыс. человек завезено уже на полуостров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы никто на полуострове не помнил, не упоминал об Украине. Проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине, чтобы его не осталось. Особенно, чтобы не осталось активистов... Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором "референдуме", - отметила она.

Юксель при этом пояснила, как это действо будет подавать российская пропаганда:

"То есть первый "референдум" не признали, а теперь давайте договариваться с международным сообществом, с Украиной, давайте спросим у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, давайте проведем другой "референдум", второй".

Именно поэтому, подчеркнула политик, руководство РФ разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, преимущественно из состава силовых органов, когда Москва выделяет на одну семью $ 30 тыс. "подъемных".

"Для того чтобы купить однокомнатную квартиру или построить какой-то домик", - отметила Юксель.