1 января, 2020, 01:13

Дмитрий Добрый

Дитер фон Л. из "Дефиляды" Кожелянко, как и Отто фон Ф. из "Московиады" Андруховича, тоже покоряет Белокаменную

Только не словом, а делом. Правда не в компании с невидимым, почти мистическим КГБ, а в сопровождении действующих лиц, само упоминание которых сравнительно недавно очень дорого бы обошлось и тому, кто писал хоть что-то приблизительное, и тем, кто это потом распространял и читал

Как часто бывает так, что не дооцененный или совсем не оцененный художник начинает заново "жить" с приходом настоящей славы оставленных им сильных произведений! Подобное случилось с современным украинским автором Василием Дмитриевичем Кожелянко, 51 год жизни которого неипринес ему ни богатства, ни громкой славы, однако ознаменовался выходом двух с половиной десятков книг, каждую из которых можно без преувеличения считать большим явлением в нашей литературе. Рожденный 1 января 1957-го, он писал "альтернативную историю", где прошлое причудливо переплеталось с настоящим и будущим, намекая на то как должно было быть то или иное и не так подсказывая уважаемому читателю, как научая его творчески мыслить и творчески поступать в крайне трудных обстоятельствах. Сплошную безысходность на страницах своих романов и рассказов он превращал в удобную возможность, а гнетущий мрак поражений - в солнечные мгновения побед.

Фрагмент обложки издания КХ (artukraine.com.ua)

Именно так можно описать впечатление от представленного в несколько провокационной манере геополитического боевика с элементами юмора, любовной лирики, публицистики, репортажа, литературной критики и эпистолярного жанра под названием "Дефиляда в Москве". Написанная в течение 1995-1997 гг. "Дефиляда" посвящена жестко табуированной в то время и отброшенной на периферию общественно-политических дискуссий тематике конфликта с Россией. Да, "горячей" войны.

Речь идет о боевых действия восстановленного летом 1941 года Украинского государства со сталинским идолом на глиняных ногах в виде СССР.

Эта полная знания повседневности соседних с Украиной народов во времена Второй мировой и т.д., а также блестящего владения (то бишь, в таком фантастическом произведении, жонглирования, поскольку многое автору пришлось изобретать самостоятельно) военной терминологией "Энеида" ХХ века, для которой Кожелянко придумал целый мир, целую цивилизацию украинцев–победителей России, посвящена событиями одной недели из победоносной биографии хорунжего Дмитра Левицкого (по поддельному швейцарскому паспорту Дитера фон Левитски) - командира разведроты Украинского войска, сына Черновицкого психиатра Теофила Левицкого. Отрезок с 1 по 7 ноября 1941 года, когда благодаря содействию 1,3 млн украинских бойцов Вермахт наголову разгромил части Красной армии, как нарочно противопоставлен основополагающей в пропаганде коммунистов и сторонников "русского мира" дате 7 ноября 1943 года, дня возвращения Киева под контроль Кремля .

У Кожелянко же все изображено с принципиально другими акцентами. "8 октября первой из союзнических частей в Москву вошла четвёртая Запорожско-Гайдамацкая дивизия Украинской армии. Москва была взята". Поэтому в начале ноября красные "агонизируют за Уралом", мумия Ленина похоронена где-то под Санкт-Петербургом ( "Адольф боялся непохороненных трупов"), а Сталина украинские "спецняки" под руководством, собственно, Левицкого похиители из секретного, окруженного семью кольцами обороны тайника в Челябинске и доставили самолетом в Лефортово.

Оригинальным является и обустройство государственного строя:

Степан Бандера - президент;

"... ОУН объединилась";

правительство Ярослава Стецько "сразу перебралось из Львова в Киев и запретило немцам лезть в украинские цивильные дела";

"Андрей Мельник возглавил Центральную Раду - украинский парламент";

Роман Шухевич - начальник генштаба УВ;

Тарас Боровец и Евгений Побигущий - "командующие 1-й и 2-й ударных армий" в звании генерал-хорунжий;

генерал-сотник Николай Лебедин (очевидно, с намеком на вполне реального шефа СБ ОУН Николая Лебедя) - командующий войсками специального назначения;

Олег Ольжич-Кандыба - "главный редактор влиятельной газеты "Гул Украины".

Армия Свободной Украины безусловно царит в небе и водах Восточной Европы.

"...Гордостью украинских военных стали первые украинские самолеты военного авиазавода конструкторского бюро гениального Антоненко. Это бомбовоз и транспортник "Ант", истребитель "Гонта" и штурмовик "Перун".

Флот украинский после взятия союзниками Севастополя укомплектовался кораблями бывшего ВМФ СССР, но основную ударную силу ВМС Украины составили 25 боевых кораблей различных классов, подаренных Украине Италией".

Какие-либо недоразумения с еврейским населением полностью отсутствуют, поскольку иудеи "выразили лояльность к Украине и даже послали один полк добровольцев на Восточной фронт в составе украинской армии. Кстати, хорошо воюют. Дмитро имел возможность в этом убедиться, когда еврейский полк прорвал большевистское кольцо, в которое попал румынский пехотный корпус под Мариуполем ".

Что касается союзников, то сложности отношений с ними приведены в форме диалогов в купе поезда "Киев–Москва", в котором Левицкий вместе с румынским майором Василем Марицану, венгерским капитаном от кавалерии Иштваном Берталаном и оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Пельке направляются на парад в столицу России. В этих беседах (раздел "Союзнички") есть все - и вековые споры за смежные земли, и особенности этнопсихологии собеседников, и архетипы их народных героев.

Отличается динамикой и состояние дел на просторах от Дона до Амура. После взятия Москвы силой навязанное порабощенным народам советское территориальное "одеяло" расползлась на отдельные самодостаточные образования:

Грузию - во главе которой стал "бывший министр НКВД СССР генерал Лаврентий Берия" и "председатель революционного трибунала Януарий Вишинкидзе" (Вышинский)

Армению - в руках генерала Вагряняна;

Азербайджан - вместе с полковником Мамедовым;

суверенные республики Северного Кавказа, где "очень заметны проукраинские настроения";

Уральскую конфедерацию,

Сибирское ханство,

Туву,

Дальневосточную Республику.

Эстонию, Карелию и Коми автор "отдает" Финляндии.

Кубань возвращается в состав Великой Украины.

В киевской орбите находятся Беларусь и Литва. Как следствие, воплощается концепция политики безопасности "Трех морей".

Узнаем мы и что происходит в ставках Гитлера (раздел "Политическая карта Евразии в ноябре 1941-го") и Сталина (раздел "Крысовство"). В частности, Алоизовичу не дает покоя дилемма "Украина - враг или союзник?", А Виссарионович после вынужденной эвакуации идет привычным путем устранения ближайшего окружения. По его приказу Судоплатов превентивно казнит Никиту Хрущева, обвиняемого в работе на украинском разведку под агентурным псевдонимом "кукурузник", а за головами Берии - в Тбилиси, Молотова - в Берлин, Ворошилова - во Владивосток ( "японцы пообещали создать Российскую Дальневосточную республику"), Буденного - в Ставрополье ("формирует Первую Конную армию, которая будет действовать в составе Руской освободительной армии на большевистском фронте, как пишет он в своей листовке "Против коммуно-сталинской клики, за идеалы свободы русского народа") отправлены лучшие диверсанты.

Ведение московского парада, как и следовало ожидать, полно понятной знаковости. Вторым за Гитлером идет Бандера. Уверенно шагают под №2 украинские боевые соединения.

"А вторые - украинцы, поскольку каким бы ни был самоуверенным и националистическим фирер Адольф, а понимал, что без миллионного Украинского войска, чьи полки первыми ворвались в Москву, еще неизвестно, чем бы закончился марш на Восток".

Но на этом история не такой уж и фантасмагорической Украинской державы не заканчивается. Читателям становится понятным, что накануне 7 ноября на даче в Кунцево оба кровавых тирана заключают тайный антиукраинской пакт. И реакция на него не заставила себя ждать. В финальной части Бандера одет в сшитую по типовому европейскому образцу форму, а не в шаровары и малиновый кафтан с кривой саблей, как его уговаривал министр рейхспропаганды. Еще любимого солдатами Британской короны цвета. "Проклятый инглез", - зашипел Геббельс ".

То есть воевать. На этот раз против нацистов. С новыми союзниками.

"Четыре тризуба на погоны получил Роман Шухевич, но позже, и уже за совсем другую войну. За украино-немецкую!"

Кстати, отдельной линией подана вызванная сложными историческими обстоятельствами эволюция взглядов Дмитра в разрезе вопросов военно-политических отношений Украины с Германией. Учитывая риск, обсуждает он этот внешнеполитический вектор то с самим собой, то со своей любимой Евгенией Мангер ( "Дмитро, а твой Гитлер - му*ак!")

В конце концов, после победы на всех возможных и невозможных фронтах, оставленное россиянам Московское царство Бориса II переходит в полную зависимость от Украины. Тамошние порядки зафиксированы в "ноте" министра иностранных дел Украины Удовиченкова в адрес министра иностранных дел Московии Примайкова (исх. № 229/AS 24.08.1997 г.) и упрямо напоминают состояние наших дел при Кучмы-Януковича в шовинистической "великорусской" аперцепции. Роман ведь в придачу юмористический. Чего ж тогда нельзя? Речь идет о

"Ограниченном контингенте Украинские войска в России" (ОКУВР)

"Единой поместной Рускую православную церковь (Киевский патриархат)", внутри которой есть желающие создать "РАПЦ (Российскую автокефальная православная церковь) с каноническим подчинением Вселенскому (Константинопольскому) патриарху";

"рязано-вологодский диалект" украинского языка, получивший распространение вместо "русского языка";

на госучреждениях вывешены "царские триколоры (бело-желто-черные) и дружеские сине-желтые флаги";

в качестве гербов используются "царские орлы" и "державные тризубы".

А что дальше? 2041 - успешная экспедиция на Марс, во время которой русские помогают украинцам, а не наоборот.

Итак, видение писателя следующее: Украина непременно состоится, даже если придется противостоять, казалось бы, гораздо более сильному противнику.

Полную и окончательную победу над имперской Россией и, в итоге, прекращение существования последней в упомянутом формате Кожелянко подает как первую и необходимую предпосылку всестороннего развития и расцвета Украины. Победу, достигнутую благодаря национальной идеологии (неважно, левой или правой с кабинетной точки зрения, а лучше чтобы и левой, и правой, сплоченной вокруг неоспоримых ценностей возрождения государства; скажем, Бандеру он подает "левым", а Мельника "правым"), благодаря становлению мощных с точки зрения укомплектования и боеспособности собственных Вооруженных Сил. Причем подает вдохновенно, остроумно, красочно, смело и одновременно легко и интересно.

В этом был его талант мастера художественной литературы. И в этом и состоит важность романов Кожелянко во время новых суровых испытаний, когда нам теперь приходится "наживо" противостоять Кремлю в борьбе за Донбасс и Крым.

С прицелом на века

Василий на творческом вечере по случаю своего 50-летия. Черновицкая городская библиотека им. Анатолия Добрянского (dobrabiblioteka.cv.ua)

Сердце буковинского литературного Ван Гога из областной газеты "Час" остановилось летом 2008-го.

Must read богатейшего наследия Кожелянко на равных с "Дефилядой" также составляют романы "Конотоп", "Людинець пана Бога", "Тероріум". Там есть чему удивляться, есть чем восхищаться.

Командированный на определяющую битву казаков с царской ратью спецкорреспондент Автовизий Самойленко не просто готовит несколько параллельных редакционных материалов для совершенно разных, даже прямо противоположных изданий. Нет, он еще прекрасно демонстрирует особенности журналистской кухни и тонкости мышления способного репортера.

"Людинець" колоритно описывает сущность укрсучполитикума, с присущей ему поныне едва уловимой гранью между циничным и романтичным, произвольным и неизбежным, обусловленным действительностью и заказным. И при участии того же Автовизия.

"Тероріум", в свою очередь, является ничем иным как инкрустированным художественным словом предостережением от соблазна применения террора как метода борьбы за власть, чем бы благородным и патетическим он не прикрывался.

Хотя, кто-то, возможно, выделит другие из написанных им вещей.

Фактически, каждое крупное произведение Кожелянко, включая краеведческо-детективного, черновицкого "с ног до головы", изысканно-аристократического "Серебряного паука", побуждает к серьезным философским и психологическим размышлениям. К переосмыслению и переоценке уже известного, к проверке на предмет готовности принять новые вызовы.

Для него не существовало запретных тем. На страницах опубликованных им новелл, пьес и романов писатель исследовал самые разнообразные комбинации личного и общественного (а в основном и личного, и общественного одновременно) быта украинский. Чтобы потом нам, его внимательным читателям, не было так больно.