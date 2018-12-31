10 важных фактов о Степане Бандере

1 января, 2019, 11:00

Дмитрий Добрый

Бандера - герой. Безусловно. Но как он стал героем? В чем был, собственно, героизм? И почему можно утверждать, что при имеющихся у него возможностях он сделал невероятное и даже больше? Надеемся, приблизиться к ответам на эти и другие вопросы вам помогут 10 фактов из биографии политика, которые мы подобрали к его 110-ому дню рождения

Хотя остается все меньше тех, кто примет штампами советской пропаганды о "фашистского прихвостне" и "наемника мирового империализма", как раньше именовали главу революционной фракции Организации Украинских Националистов (ОУН) Степана Андреевича Бандеру (1909-1959), вокруг его фигуры до сих пор бытует немало своеобразных представлений - от отдельных страниц биографии до психологических особенностей этого человека - из-за чего не прекращаются попытки обвинить этого, без преувеличения, одного из самых выдающихся украинских политиков ХХ в., если не в какойто "маниакальности", то по крайней мере в "самовлюбленности", "склонности к чрезмерному риску" и др. Безусловно, "Быйлыхо", как называли соратники своего Предводителя, прожил очень яркую жизнь, однако чего в ней было больше - дальновидной стратегии или азарта, жертвенности или политического расчета, служение будущей Независимости или собственных прихотей - в этом лучше разобраться каждом из нам самому.

Да, Бандера - герой. Безусловно. Но как он стал героем? В чем был, собственно, героизм? И почему можно утверждать, что при имеющихся у него обстоятельств он сделал невероятное и даже больше?

Надеемся, приблизиться к ответам на эти и другие вопросы вам помогут 10 фактов из биографии политика, которые мы подобрали к его 110-ому дню рождения.

1. Как и многие знаковые для Украины фигуры того времени (прежде всего можно вспомнить автора "Самостоятельной Украины" Николая Михновского, а также академика Сергея Ефремова и главреда парижской газеты "Украинское слово" Олега Штуля) Бандера родился в семье сельского священника. Не епископа или митрополита, а обычного священника, который длжен был одинаково хорошо знать как "небесное", Священное Писание, закон Божий и теологию, так и "земное", жизнь, обычаи, мечты и надежды простых людей.

2. Папа Бандеры раздавал крестьянам оружие во время Первой мировой войны, служил капелланом в Украинской галицкой армии (УГА).

3. В 12 лет потерял мать, в 21 - лучшего друга.

Мирослава Бандера болела туберкулезом. Тогда как Степан Охримович не выдержал пыток от польской полиции.

Те, кто близко знал Степана, впоследствии говорили, что именно эти две трагические события оказались определяющими для дальнейшего формирования его личности.

4. За проукраинскую деятельность семью Андрея Бандеры сослали из Станиславщины на Львовщину, где Степан заканчивает Стрыйскую гимназию.

Способный, целеустремленный юноша собирался поступать на учебу в Украинскую сельскохозяйственную академию (Подебрады, Чехия). Однако, паспорта для выезда за границу ему не дали, поэтому Бандера остается дома и чтобы выучиться на агронома прибегает к запасному варианту - становится студентом Львовской политехники (1928-1933).

Диплом о высшем образовании не получил, потому что со второго курса, после появления ОУН, отдавал предпочтение подполью.

5. После того, как 23-летнего Бандеру назначили краевым предводителем ОУН на Западной Украине вместо покойного Охримовича, эта наиболее радикальная тогда организация, не таясь, наряду с информационно-просветительской работой и завладением деньгами делает ставку на террор. Первой удачно проведенной по его приказу спецоперацией стало убийство секретаря советского консульства Андрея Майлова, совершенное 21 октября 1933 года Николаем Лемыком. Цель акции - наказание за Голодомор и привлечение внимания всего мира к сталинскому геноциду в областях Великой Украины.

Далее последовало демонстративное покушение на ответственного за насильственную полонизацию украинцев министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого (1934). Двенадцать причастных судили во время открытого "Варшавского процесса" (1935), что вместо иллюстрации экстремизма украинской молодежи стал для них мощной рекламой или, как бы сказали сегодня, PR'ом. Тогда же Бандера получил и первый приговор - смертная казнь, замененная пожизненным заключением.

За год произошел следующий громкий процесс - "Львовский" (1936). К устранению Перацкого были добавлены эпизоды с намерением напасть на волынского воеводу Юзевского и с ликвидацией куратора образования Гадомского, директора гимназии Бабия и студента Бачинского - за сотрудничество с поляками. И снова присудили пожизненное, то есть уже двойное пожизненное.

Когда арестованных спрашивали о гражданстве, они заявляли: "Украинское". Бандера, к тому же, на вопрос о его отношении к военной службе ответил: "Я являюсь членом Украинской Военной Организации".

Кстати, подсудимые выступали исключительно на родном языке. Конечную ответственность за совершенное Бандера принимал лично на себя.

"Во время не одного политического процесса над УВО или ОУН прокурор не раз выдвигал упрек, что предводители высылают рядовых боевиков, а сами прячутся за их плечи. Теперь стал комендант украинского революционного подполья, мужественно открыл свой шлем и признался, что принял на себя обязанность осуществлять идею своей нации путем революции", - комментировал Владимир Горбовый, адвокат Бандеры.

Новая тактика сопротивления заставила польскую власть считаться с требованиями украинцев.

Цитируем статью публициста Ксаверия Прушинского в журнале "Литературные известия" (Wiadomości literackie):

"... Три четверти польской прессы, что в течение 17 лет не хотели знать слова "украинский", в течение этих трех недель научились этому слова и уже его не забудут. А люди, которые писали не иначе, как о "гайдамаках", сегодня стесняются этой глупой банальности (...) 17 лет талдычили нам, что распространению, даже с помощью насилия, на окраинах польского языка равнозначно распространению польскости, привитию любви к Польше. А вот здесь эти люди, хотя и знают польский язык, не хотят разговаривать на польском (...) Учили нас, что вся эта "Украина" является искусственным творением, которое исчезнет с последними следами австрийского государства, произведением которой она была. А между тем эта "Украина" своей ненавистью к нам бухает сегодня сильнее, чем в прежние, беспокойные времена".

Срок наказания Бандера отбывал до осени 1939 года.

"Пять и четверть года я просидел в тяжелых тюрьмах Польши, преимущественно в строгой изоляции. За то время провел я 3 голодовки по 9, 13 и 16 дней", - напишет он позже в своей автобиографии.

6. К следующему заключению Бандера был приговорен после неожиданного для гитлеровцев Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года и образования во Львове при поддержке Дружин украинских националистов (согласно немецкой терминологии - батальоны "Роланд" и "Нахтигаль") собственного правительства под названием "Украинское государственное правления" во главе с Ярославом Стецько. Уже через неделю его взяли под домашний арест в Кракове, затем перевели в Берлинскую тюрьму, а в январе 1942-го отправили в нацистскоий концлагерь Заксенхаузен.

Бандера настаивал: "Строительство и организация украинской жизни могут быть реализованы в первую очередь только украинцами на заселенной ими территории".

Согласовывать эти действия с немцами он не собирался. Как и выполнять их приказы.

7. По данным современного историка Николая Посивнича, братья Бандеры - Александр и Василий были замучены в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Брата Богдана гестапо расстрелянных в Херсоне, а во Львове также брата жены. Тещу казнила боевка польской Армии Крайовой (АК). В свою очередь НКВД расстреляло отца Бандеры, а двух сестер Владимиру и Оксану вывезли в Сибирь. Не исключено, что Бандера-старший похоронен в киевской Быковне.

8. В отличие от некоторых галицких интеллектуалов разных эпох политик мыслил в общерукраинском масштабе и программой максимум называл создание Украинского самостоятельного соборного государства (УССД) "в национальных этнографических границах с демократической системой управления, которая гарантировала бы всем гражданам Украины демократические свободы во всех сферах жизни, а главное в области духового, культурного, политического и социального бытия". С отступлением Красной армии походные группы ОУН шли на Восток - в Киев, Днепр, на Донбасс, в Крым и на Кубань, где создавали местные ячейки, приобщались к возможным тогда формам национально-культурного возрождения и ждали следующего удобного случая активно заявить о правах и свободах украинцев.

Одним из руководителем таких походных групп был упомянутый нами выше Лемык. Как и многих других гестапо казнило его в Миргороде на Полтавщине.

9. Другим не всегда было удобно с Бандерой, которого при жизни иногда воспринимали как "вождя", и который в отношениях с другими патриотическими силами и движениями того времени сам преимущественно действовал слишком решительно и бескомпромиссно. Но суровые реалии борьбы с двумя-тремя внешними врагами одновременно расставляли точки над "и", заставляя оппонентов уступать слишком требовательному политику, или примиряя их другим, иногда довольно показательным способом.

Скажем, конфликт мельниковской ОУН с бандеровской ОУН, а с началом Великой войны - мельниковской УПА (действовала с 1941 года) с бандеровской УПА (действовала с 1942 года) в конце концов кончился тем, что полковника Андрея Мельника, близкого к нему Олега Ольжича и генерала Тараса Боровца ("Бульбу") поместили в Заксенхаузен в камеру, соседнюю со Степаном Бандерой, а затем, уже во время похорон лидера ОУН (р) генерал выступал на могиле своего визави с похоронной речью.

А существенные идейные расхождения со Львом Ребетом, противником подхода "Украина для укранцев" и поборником необходимости развития политической нации, по приказу Хрущева прекратил агент КГБ Богдан Сташинский, с разницей в два года и три дня убив обоих в Мюнхене, где тогда полулегально действовало настоящий украинский эмигрантское правительство. Ребета в 1957-м, Бандеру - в 1959-м.

В 1959 году генсек собирался с официальным визитом в Соединенные Штаты и ему не хотелось, чтобы во время переговоров Вашингтон пользовался таким мощным козырем как поддерживаемое Западом украинское подполье под руководством широко известного в мире политика. Кроме того, под боком были непредсказуемые Польша, с ее лишь мнимой советскостью, Венгрия, которую утопили в крови в 1956-м, Чехословакия, где пассивное сопротивление в 1968-м сменит активное и, и вовсе непредсказуемые Югославия и Румыния, чьи правители отказывались от присутствия советских войск.

Окончательно непокоренная Украина была рычагом противостояний и внутри Кремля. В частности, после смерти Сталина фактор Бандеры и бандеровцев активно использовал Берия. Чтобы пойти им на уступки и возглавить на этой либеральной волне СССР. И, вне всякого сомнения, выторговать себе что-то от Европы и США.

10. Награжденный орденом Боевого Красного Знамени убийца Бандеры, украинец Богдан Сташинский благодаря своей немецкой жене Инге Поль сдался властям ФРГ. Во всем раскаялся. Приговорен к 8 годам как террорист, заказчиком его преступления названо советское правительство.

Согласно различным сведениям, Советам удалось избавиться от Бандеры только с 8-10 раза.

Самый известный украинский националист, чьей фамилией теперь называют целый народ, т.е. нас с вами, и поныне не дает покоя врагам. Памятник возле музея Степана Бандеры в родном ему селе Старый Угрынов Калушского района Ивано-Франковской области дважды - в 90-м и 91-м взрывали неизвестные. При этом во второй раз был ранен молодой охранник. Еще один взрыв рядом с музее, оборудованном вблизи родительского дома, произошел в феврале 2018-го.

* * *

Вопреки различным представлениям Степан Бандера активно занимался публичной политикой не только во время Второй мировой войны - а жил ею 15 лет до и столько же лет после. И речь идет не сугубо об "идеологе" и "доктринере", а о волевом руководителе, которого некоторые обвиняли еще и в "авторитаризме" и "наполеонизме". В национально-освободительном движении он никогда не отставал. Он всегда брал все на себя. Чем вдохновлял и продолжает вдохновлять тех, кто готов откликнуться на такой своевременный теперь боевой клич "Слава Украине!".

Героям слава!