110 лет назад родился основатель и первый командир УПА Тарас Боровец

11 марта, 2018, 13:47

Дмитрий Добрый

“Бульба” прожил долгую, содержательную и полную приключений жизнь, выдержав 2 концлагеря, пройдя во Второй мировой войне боевой путь настоящего украинского атамана. Он знал, где и когда надо брать всю ответственность на себя, а где стоит отойти в сторону и поступиться собственными амбициями

Мало кто знает, но УПА сперва возникла не в Карпатах, и не во Львове или в Ивано-Франковске. И тем более не в генштабах иностранных государств, о чем любит повторять вражеская пропаганда. Создавалась она по приказу легитимного органа власти, чья законность была доказана жизнями миллионов сыновей и дочерей Украины, павших в войне с большевистской Россией 1918-1920 гг., крестьянскими восстаниями и Великим Голодом 1932-1933 рр.

1941 года расположенное в Варшаве правительство УНР в изгнании во главе с преемником Симона Петлюры, 3-м председателем Директории Андреем Ливицким официально уполномочил создать, или точнее возродить, национальное войско. Под уже известным названием УПА. С тем лишь отличием, что вооруженные силы Директории УНР назывались Украинская Повстанческая, а не Повстанческая армия.

С правительственным посланником, полковником армии УНР Андреем Долудом

Такой приказ получил закаленный в общественной работе и просветительской деятельности председатель запрещенного в Польше сообщества “Украинское национальное возрождение” (УНВ) 32-летний Тарас Боровец (псевдоним "Бульба", "Гонта", “Чуб”, “Байда”), который уже длительное время общался с офицерами УНР и имел от них большое доверие. Возглавляемые им подразделения начали постепенно очищать от Полесья советских партизан и немецких оккупантов. Эти соединения также именовались "Полесская Сечь" или "Олевская республика", поскольку штаб-квартира новой украинской армии размещалась в городе Олевске Житомирской области, отбитого в августе 41-го в отступающей Красной армии.

“Поскольку энкаведисты выследили и арестовали в 1940 году активистов центров Украинской народной республики, образованные Боровцем, в 1941 году он организует "Вольное казачество" в Людвипольском, Корецком и Рокитновском районах Ровенщины, представители которого, в соответствии с первым приказом от 28 июня 1941 года, стали отделами УПА "Полесская Сечь". Они повели уже вооруженную борьбу против представителей советской власти на Полесье, которая выполняла приказ Сталина, оставлять врагу, а по сути крестьянам-полищукам, которые не эвакуировались за Урал, выжженную землю”, - объясняет исследователь из Ковеля, издатель и журналист Иван Ольховский.

С Ливицким-старшим

Важным является то, что УПА возникает не как стихийное непродуманное движение, а как воплощение политического намерения правительства УНР. Кстати, здесь будет целесообразным напомнить, что “Карпатская Сечь” 30-х гг. на Закарпатье также возникла благодаря усилиям эмиграционного правительства и семьи Ливицких. Этим вопросом в 1938-39 гг. там занимался сын господина Андрея, Николай Ливицкий, который после войны лично возглавит зарубежное представительство украинцев.

Украинский Кабмин рассматривал сопротивление оккупантам всех мастей в виде разветвленной сети региональный “сечей”, созданных по древним казацким обычаем. То есть, должна была предстать “Сич”, “Карпатская”, “Волынская”, “Полесская”, “Полтавская” и т.д.

Как бы сказали сегодняшние военные историки, в их семье отец отвечал за аппаратную часть, а сын - за оперативную.

Согласно ряду свидетельств, за перестройку “Полесской Сечи” также отвечал непосредственно Левицкий-младший. В 42-м он даже перебирается в Киев, однако попадает в ловушку и под гестаповский арест.

До войны

С женой

Родился Тарас Дмитриевич Березовец на день рождения Кобзаря, 9 марта 1908 года, в многодетной крестьянской семье в селе Быстричи нынешнего Березовского района Ровенской области. Поскольку, тогда те земли в 20-30-х гг. входивших в созданный поляками на этнических украинских и белорусских землях по оба берега Припяти Полесского воеводства, молодость будущего командарма прошла в непростых и порой противоречивых отношениях с Речью Посполитой.

Как частное лицо, этот привлекательный и способный молодой человек, высокий и стройный, почти 2-метровый парень, имел тогда у Польши и от Польши все необходимое для собственного счастья и благополучия. У него была замечательная жена, дочка чешского предпринимателя Анна Опаченська, прибыльный бизнес в виде гранитного карьера, солидное состояние и тому подобное. Однако, эта же Польша не воспринимала его как сознательного украинца и патриота, не одобряла его взгляды и настроения, не приветствовала пересечения границы с УССР во время Голодомора с целью получения информации о состоянии дел в Великой Украине, и, в конце концов, посадила в “Березе Картузской”.

На войне

В 1942 году. Фронтовое фото

Активные действия “бульбовцев” начались с весны 42-го.

В 1941-1943 гг. их "атаман" контролировал большую часть своей малой Родины, современной Ровенской области. Больше всего его бойцов было сосредоточенного вокруг Сарн, Рокитного, Костополь, Ровно и уже упомянутого Олевска.

До войны Боровец служил в польской армии, поэтому определенную выучку уже имел. Однако, военной подготовкой рядовых и офицеров УПА занимались командированные правительством Ливицкого ветераны войны с большевиками.

Историк Игорь Марчук из Ровенского краеведческого музея о "Бульбе" и его армии. Программа Алексея Бухала на РТБ

Отряды "Бульбы" в основном представляли собой типичную сельскую самооборону, непревзойденную в тактике, однако не всегда способную к крупным стратегическим операциям. Против советских партизан и диверсантов они работали системно, тогда как против немцев, учитывая неравные силы, наскоками: отбивали у них железнодорожные вагоны с провизией, горюче-смазочными материалами и оружием, не давали им жечь деревни и вывозить местное население на принудительные работы в Германию.

Рассказывает секретарь командарма Галина Кухарчук

Говорит Николай Ширко, личный охранник "Бульбы"

Командир "бульбашей" приписывал себе более 10 тыс. штыков, набранных исключительно из числа местных полещуков. Немецкая разведка утверждала о 3-4 тыс.

Кроме боя за Олевск, наиболее удачными операциями народного войска Боровца было освобождение от немцев полесских городков Людвипиль, Тучин, Гоща, Владимирец, разных сел, а также нападение на стратегически важный железнодорожный узел в Шепетовке.

Ток-шоу о Боровца на ТВ-7. В эфире философ Игорь Каганец и журналист Иван Ольховский

Летом 43-го ОУН(б), а точнее СБ ОУН в лице ее шефа Николая Лебедя, выдвинуло УПА Бульбы-Боровца военно-политический ультиматум. В сокращенном виде условия “бандеровцев” можно передать в виде 2 пунктов: 1) разоружение; 2) переход под руководство Бандеры и Шухевича. То есть противоречие, такое же, как и в отношениях с “мельниковцами”.

Боровец же считал, что руководить освободительной борьбой и в дальнейшем должны “петлюровцы”. Удовлетворение требований Лебедя для него было изменой присяге, которую он давал УНР.

Вместе с тем, логику ОУН(б) в этой ситуации тоже можно понять. Из-за “непослушной” УПА и “атаманщины” у них “провисала” целая Ровенская область. И это же обстоятельство не давало им двигаться дальше на Восток, то есть на Житомирщину, Киевщину и далее на Наднепрянщину.

Противостояние между “новой” и “старой” УПА, следует признать, было острым. Не обошлось без крови. Погибла жена Боровца и часть его лучших людей. В итоге генерал-хорунжий, а именно такое утвержденное правительством УНР воинское звание у него было на то время, вынужден был а) отдать бренд “УПА” галичанам и волынянам, зато переназвал свои соединения как Украинская Национал-Революционная Армия (УНРА); б) отступить в сторону Житомирской обл., где его отряды продолжали воевать до 1944 г.

УПА на Житомирщине

Так или иначе, однако совместными усилиями “правильной” и “неправильной” УПА повстанческое движение распространилось ближе к Киеву. Восточная граница подпольной сети ОУН-УПА фактически соответствовала современному административном границы между Житомирской и Киевской областями - левый берег Тетерева и далее на юг до истоков реки Ирпень длительное время удерживаемый повстанцами.

В документах, обнародованных киевским историком Владимиром Сергийчуком в серии "Украинский сдвиг", городка Вышевичи, Чоповичи, Радомышль назван среди опорных пунктов украинских националистов. Недавно в Прудах под Радомышлем - родном селе известного советского диссидента, архивариуса и исследователя ненасильственного Движения Сопротивления др. пол. ХХ ст. Василия Овсиенко, которое лежит почти на Житомирской трассе - восстановлено повстанческую станицу.

На юге Житомирщины - в селе Яроповичи Андрушевского района, то есть там, где берет свое начало Ирпень - местный повстанческий центр даже имел собственный схрон с радиостанцией. 29 декабря 1951 года НКВДшники окружили село и уничтожили тех, кто скрывался в бункере.

После войны

Во время отступления сил Вермахта с Киева, Житомира и Ровно Боровец пытался в очередной раз найти общий язык с немцами, чтобы получить от них оружие, снаряжение и военную технику. Однако, гитлеровцы не пошли на компромисс и более того, уничтожили уполномоченного им переговорщика – тогдашнюю руководительницу Украинского Красного Креста Харитю Кононенко.

1 декабря 1943 года его арестовывают и отправляют в Заксенгаузен, где он пробыл до октября 44-го.

"Там он был помещен в камере №78, рядом в 73-й сидел другой лидер освободительного движения Степан Бандера", - пишет по этому поводу Владимир Вятрович.

В разное время “Бульба” имел несколько раундов напряженных переговоров с немецким командованием и каждый раз ему не удавалось объясниться с ними относительно самых главных вопросов: разрешение на создание официальных, а не полулегальных украинских органов власти и освобождения политзаключенных. На это в Берлине не шли, но одновременно и команды относительно физического устранения проводника УПА-УНРА не давали. Благодаря этому Боровец встретил конец Второй мировой и капитуляции Германии на Западе.

По большому счету, без политической поддержки, лишенный собственной партийной машины, разветвленной сети военных курсов и целой системы рекрутации, а также поддержки со стороны такой структуры как УГКЦ, которая была в ОУН-УПА, не говоря уже о их объемы вооружений и боеприпасов, Боровец уже не представлял большой угрозы для СССР. Поэтому советские карательные органы тоже не стали трогать основателя УПА и уничтожать в буквальном смысле как Степана Бандеру или Льва Ребета, и дали ему спокойно дожить аж до 1981 года.

Собственно, написанную им впоследствии книгу воспоминаний "Армия без государства" можно было бы так же назвать "Армия без партии". Такой вариант тоже отвечал бы отраженной в ней тогдашней действительности.

Свою партию, кстати, он тоже пытался организовать. Назвал ее Украинская народно-демократическую партию (УНДП). Но ОУНовцы имели на это не одно десятилетие (если учитывать опыт политического украинства в Галичине, на Волыни и Буковине и деятельность УВО) и не одну мощную команду. А "Бульбе" пришлось действовать чуть ли не в одиночку да еще и во время войны.

От идеи вооруженной борьбы со временем отказался и сам Боровец. Еще весной 1945-м в эмиграции в Центральной Европе он вел с немцами и командованием 1-й Украинской дивизии УНА переговоры о возможной совместной подготовке диверсантов-парашютистов, которых должны были посылать за линию фронта, однако жизнь внесла в эти плане свои коррективы.

В Канаде, а затем в США, генерал занимался публицистикой, выступал в прессе.

Интервью для радио "Голос Канады". Фото Центра исследований освободительного движения

Посмотрите, какими актуальными до сих пор являются слова из его статьи “Демократия в плену” (1947), разве что фамилия Сталина следует заменить на Путина,а понятие "коммунизм" на "рашизм":

"Мировая демократия, вместо того, чтобы решительно отнестись против явной агрессии, прячет голову в песок, выставляя целый мир на безнаказанное хозяйствования в нем Компартии и Советской России. Ибо чем, как не этой страусовской стратегией, можно объяснить все капитуляционные шаги демократического мира последних военных и послевоенных лет в отношение к этой новой Российской империи?...Почему она (мировая демократия, - ред.) перед ним сгибает позвоночник, а не поставит дело ребром?

Ответ на это может быть один: потому, что вся демократия находится в идеологически-психологическом плену Советской России. Одна ее часть явно боится, вторая - явно симпатизирует коммунизму, третья - относится ко всему совершенно равнодушно. А вся демократия вместе действует в пользу Сталина".

На могиле Симона Петлюры в Париже. Из книги "Т. Бульба-Боровец. Статьи, письма, документы", Киев, 2011

В общем “Бульба” прожил долгую, содержательную и полную приключений жизнь, выдержав 2 концлагерях, пройдя во Второй мировой войне боевой путь настоящего украинского атамана. Он знал, где и когда надо брать всю ответственность на себя, а где стоит отойти в сторону и уступить собственными амбициями.

Его не стало в 1981 году. Похоронен на легендарном украинском кладбище в Саут-Баунд-Брук на окраине Нью-Йорка, неподалеку от патриарха Мстислава и Дмитрия Донцова. Отец и сын Ливицкие тоже нашли там свой последний покой.

Вместо выводов

История Боровца и его военного формирования свидетельствует про некоторые очень важные вещи:

- УПА появилась не на “пустом месте” и возникла не стихийно, а за счет серьезных целенаправленных усилий определенного политического среды;

- борьбу украинцев за свое национальное и государственное освобождения с самого начала Второй мировой войны возглавила УНР, от которой на то время осталось совсем не много - немногочисленное зарубежное правительство и ветераны войны, которая закончилась 20 лет назад, но все это время мы имели дипломатическое представительство в Европе и, стоит отдать должное “петлюровцам”, это представительство заранее готовился к новым боям за Украину;

- без активной деятельности партийного и политического крыла любая чисто военная деятельность заранее будет обречена на неудачу.

В мирное время следует отдавать предпочтение мирным средствам борьбы. И одновременно готовиться к следующей войне.