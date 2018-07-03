Как на день рождения Шухевича во Львове восстанавливали Украинскую державу

3 июля, 2018, 12:16

Дмитрий Добрый

В 04:30 утра 30 июня 1941 года во Львов вошли Дружины украинских националистов, одним из которых командовал архитектор по специальности Роман Шухевич

Того же дня произошло неслыханное. На 34-летие будущего главнокомандующего УПА молодые ребята из ОУН(б) при поддержке военных, интеллигенции и духовенства провозгласило Акт восстановления Украинской государственности с собственным правительством и планом действий во Второй мировой войне.

Шухевич, как человек с выучкой в польской и немецкой профессиональных армиях, а еще как руководитель, разработчик и участник многих боевых акций подпольщиков, которые стали основным наполнением его жизни с 19-летнего возраста, получил должность заместителя министра обороны. Идеолог национального возрождения, еврей по происхождению Лев Ребет стал одним из вице-премьеров. Это тот Ребет, которого Богдан Сташинский по приказу из Москвы уничтожит на три дня раньше за Степана Бандеру - так же в Мюнхене, так же на лестнице и так же синильной кислотой.

Шефу СБ ОУН(б) Николаю Лебедю досталось министерство госбезопасности. Премьерскую должность отдали философу и журналисту Ярославу Стецько.

При этом Бандера оставался чисто политической фигурой (как тогда говорили, "вождем") без административных полномочий.

Отчаянную попытку привлечь внимание воюющих сторон к проблеме отсутствия Украинского государства, а главное дать надежду собственному 40-миллионному народу, осуществили преимущественно совсем молодые люди. Бандере и Лебедю тогда было по 32, столько же имел и министр координации Иван Клымив, Стецько и Ребету - по 29, министру иностранных дел Владимиру Стахиву и министру лесничества Андрею Пясецкому - 31.

Обнародованный в Украинских Национальных Сборах акт 30 июня стал поворотным пунктом в судьбе основных течений и групп, которые причисляли себя к борцам за Украину, а также проверили реакцию Третьего Рейха на возможность существования Украинского соборного суверенного государства в его исторических границах. Потому что одно дело вести разговоры вокруг вероятной поддержки или не поддержки официальным Берлином украинцев, как отдельных, самостоятельных и самодостаточных игроков на тогдашней геополитической карте, а совсем другое поставить их перед фактом: признаете нас или нет. Но на условиях партнерства, а не в статусе колониально зависимой территории.

Риск определенно был. Но имел место и трезвый расчет с надеждой на силы в окружении Гитлера, которые смогут убедить его в целесообразности восстановления Украины, как государства, по примеру Словакии. И возможностью дальше воевать на стороне фюрера, как Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия или Япония.

С тактической точки зрения резервы украинских территорий, конечно же, оказались бы невероятной опорой для гитлеровской коалиции. Особенно, если учитывать то, что украинцы (как считали на тот момент в ОУН(б)) в обмен на собственное государство и отказ немецких войск и спецотрядов от карательной и экспроприационныхх практик на наших землях шли бы на антисоветский фронт добровольно, а то и подняли бы восстание в УССР и на Кубани. А после войны, независимо от ее последствий для самого Гитлера, мир должен был бы учитывать появление мощного восточноевропейского "тигра". В таком контексте политическую тактику участников событий 30 июня понять, полагаем, можно.

Опередив осуждение и повторение стереотипов сразу хотелось бы добавить: к 22 июня 1941 года Советский Союз тоже был участником гитлеровской коалиции.

И де-юре, и де-факто. Даже в том случае, если гипотеза про сталинский план под кодовым названием "Гроза" является недостоверной, и силы Красной армии было не дальновидно скучены вдоль западной границы СССР не для нападения, а с целью защиты, факты заключения пакта Молотова-Рибентропа и кровавого раздела Польши являются бесспорными. Бесспорным является и всестороннее сотрудничество двух тоталитарных систем в 20-30-х гг., когда коммунисты обучали и вооружали национал-социалистов (в т.ч. практики концлагерей).

Никто не станет отрицать, что Советы до 22.06.1941 сознательно не вступали во Вторую мировую войну, не спешили на защиту стран Центральной и Западной Европы, не говоря уже про ту же Польшу. Тогда как война, настоящая, "горячая" шла не первый год! Потому что Британия и Франция не стояли в стороне и за Польшу вступились. Сначала не слишком успешно, но вступились. И в Атлантике гибли морские конвои с жизненно необходимыми товарами для взятой в осаду Британии, которую в придачу каждый вечер поливали огнем с бортов Люфтваффе. "Дядюшка Джо" на все это молча смотрел. И невероятно радовался тому, как "капиталисты" при его непосредственном содействии уничтожают друг друга. Облегчая установление "диктатуры пролетариата" там, где ее еще нет.

Как Россия тогда воспринимала Украину и украинцев - это тоже общеизвестно. Так же как сейчас. Покорить, уничтожить, выжечь... Когда в конце июня немецкая авиация стала бомбить украинские города, НКВД принялся людей не спасать, а массово расстреливать. В ускоренном порядке. Согласно имеющимся на сегодняшний день подсчетам, с 22 июня только во Львовской области было расстреляно 4 140 политических заключенных.

И когда вооруженные отряды националистов, а Шухевич настоял чтобы во Львов первыми зашли именно полутысячи украинских бойцов, при поддержке Вермахта попали в галицкие города, даже нацисты в ужасе от деяний "красных". С целью опознания родственниками (и, понятно, что не без пропагандистских соображений; мол, посмотрите что наделала советская власть) позволили разложить под открытым небом тела убитых. Одним из ним был родной брат военачальника Юрий Шухевич.

Подобное имело место не только на Западной Украине. В Виннице начали эксгумацию жертв коммунистических репрессий, тайно похороненных в Фруктовом саду и в парке им. Горького. Все это тщательно записывалось, снималось на фото - и кинопленку.

Что было в документе?

"Организация Украинских Националистов... призывает весь украинский народ не складывать оружия так долго, пока на всех украинских землях не будет создана Украинская Суверенная Держава.

Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу лад и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его потребностей", - говорилось в п.1.

При этом ОУНовцы подчеркивали, что их действия являются промежуточным этапом и на смену УДП впоследствии должно прийти настоящее правительство.

"На западных землях Украины создается Украинская Власть, которая последует Украинскому Национальному Правительству, которое создастся в столице Украины - Киеве по воле украинского народа", - сказал п. 2 Акта восстановления Украинского государства.

Гербом УД назывался традиционный Трезубец.

Вместе с тем, в ОУН(б) не скрывали, что восстановленная Украинская держава во время войны будет сотрудничать с Третьим Рейхом:

"Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера творит новый строй в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

Реакция гестапо не замедлила. 5 июля арестовали Бандеру и Стецько, и вместе с ними несколько сотен ОУНовцев. Стало понятно, что Гитлер не прошел проверку Украиной.

Несмотря на благословение со стороны УГКЦ и УАПЦ остальные - не "бандеровских" - сред к подобному нахальству отнеслись довольно скептически. Колабораційний Украинский центральный комитет (УЦК) действовал по принципу "малых шагов" и, не желая всего и сразу, пошел на продолжение сотрудничества с оккупантами, которое позже вылилось в создании 14-й гренадерской Дивизии Ваффен СС "Галичина". Основой дивизии стали солдаты, которые заходили тогда во Львов.

Эмиграционное правительство УНР приняло 5-дневную львовскую "правительственную" вспышку как проявление конкуренции. Там тогда делалась ставка на сеть "сечей" и на уже созданную УПА Тараса Боровца ("Бульбы").

"Мельниковцы" неуравновешенность молодого поколения осудили. С годами точка зрения ОУН Андрея Мельника не изменилась.

Бывший генеральный директор Фонда им. Ольжича, историк из Черновцов Владимир Старик уверен, что такое узкоместечковое событие из разряда "у нас на приходе", которым были сборы в Львовской "Просвещению" 30 июня 1941 года» не имело общенационального значения. К тому же, как он недавно написал на Facebook, живя в диаспоре ведущие "бандеровцы" якобы отредактировали текст Акта и убрали оттуда слова "Слава героической немецкой армии и ее фюреру Адольфу Гитлеру!".

Не убежал, не сдался

Шухевича ("Чупринки", "Ладья") кампания преследования за "бандеровское" правительство, можно сказать, миновала. Оружия он не сложил. И свои выводы с 30 июня сделал также.

С конца 42-го началось ожесточенное противодействие врагу на оба фронта.

Вплоть до 3 марта 1950 года, когда в качестве подарка на день рождения Сталину, командарма должны были живьем схватить на конспиративной квартире во львовском пригороде Белогорща. Во время попытки прорваться из окружения генерал погиб, забрав с собой на тот свет майора МГБ Ревенко.

"Чупринка" имел всего 42 года, из которых мирной жизнью как взрослый человек прожил только несколько месяцев, в 37-м, когда занялся собственным рекламным делом. Все время он посвящал себя борьбе. Сначала польским поработителям, потом венгерским, советским, немецким и снова советским.

1934-1937 гг - провел полгода в польском концлагере и два года в тюрьме.

1938-1939 г. - защищал украинцев Закарпатья, воевал в составе "Карпатской Сечи".

Семья генерала подпольной армии тоже вынуждена была бороться.

Шухевич-старший вместе с Натальей Березинской имел 2-х детей: дочь Марию и сына Юрия, которые с 45-го года в принудительном порядке находились в приютах. Сначала в Чернобыле, потом в Донецке. Мать годами не знала их адресов и была лишена возможности переписки. С наступлением совершеннолетия их стали преследовать уже как взрослых.

Юрий Шухевич вообще провел в советских лагерях 32 года. Вернуться ему разрешили только в 1990 году.

Сейчас ему 88. Народный депутат Украины от Радикальной партии (№5 в списке).

Его матери, жене командарма, дали "добро" на то, чтобы снова поселиться во Львове в 1958 году - после нескольких сроков наказания. Березинская-Шухевич все время находилась под наблюдением КГБ.